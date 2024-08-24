Практика судов
  1. В мире

В Африке нашли второй по величине алмаз в мире – удивление президента Ботсваны попало на видео

13:36, 24 августа 2024
Президент Ботсваны, где нашли алмаз, Мокветси Массиси был очень изумлен.
В Африке нашли второй по величине алмаз в мире – удивление президента Ботсваны попало на видео
Источник фото: Monirul Bhuiyan/AFP/Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На руднике в Ботсване обнаружили второй по величине алмаз в мире. Как пишет издание The Washington Post, по данным правительства Ботсваны, найденный камень весом 2 492 карата является вторым по величине алмазом, который когда-либо находили в мире, и самым большим, когда-то найденным в стране.

Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond, нашедшая драгоценный камень, назвала его «исключительным» и «высококачественным».

Президент компании Уильям Лемб рассказал, что с помощью рентгеновской технологии, используемой компанией с 2017 года, огромный алмаз изъят без повреждений.

Правительство Ботсваны охарактеризовало открытие как «драгоценное». Президент страны Мокветси Массиси лично провел церемонию смотра. Ему пришлось обеими руками держать камень.

Реакция президента Ботсваны попала на видео:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Повестки, сформированные электронным Реестром «Оберег», и повестки на бланке, имеют одинаковую юридическую силу — Кабмин

Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва и уточнил, как будут посылать повестки, автоматически сформированные электронным Реестром «Оберег».

Верховная Рада приняла закон о декларировании оружия гражданами и сдаче его в полицию

Парламент принял закон, согласно которому у граждан будет 30 дней, чтобы сдать или задекларировать оружие, если они его еще не задекларировали.

Кабмин определил порядок получения паспортов за рубежом мужчинами, по которым отсутствуют данные в Реестре «Оберег»

Принять документы у мужчины 18-25 лет паспортный сервис за границей может и в том случае, если записи в Реестре «Оберег» нет, а вот выдать паспорт – нет.

«Один спор – один процесс» как главное требование эффективного судопроизводства – позиция Верховного Суда по делу о пенсии военнослужащего за выслугу лет

Верховный Суд обратил внимание на то, что эффективное судопроизводство, особенно в спорах по социальной защите, предусматривает применение принципа «один спор – один процесс».

Государство идентифицирует всех мужчин от 16 до 60 лет для внесения в Реестр «Оберег»

С помощью разных реестров будет сформирован перечень всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в Реестр «Оберег» и которые подлежат постановке на военный учет.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду