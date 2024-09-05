На Филиппины с большой скоростью упал метеорит, видео

На Землю упал метеорит, который был небольшого размера.

В четверг, 4 сентября, небольшой метеорит пролетел сквозь атмосферу со скоростью 39 000 миль в час и разразился над Филиппинами. За падением небесного тела наблюдали местные жители и опубликовали видео инцидента.

Первые фото и видео метеорита уже публиковались через 20 минут после его входа в воздушное пространство. Космический объект был впервые замечен всего за восемь часов до того, как он вошел в атмосферу.

Это только девятое небесное тело, которое увидели до столкновения с Землей. Ему дали название 2024 RW1.

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