В Пентагоне заявили, что используют «каждый цент» из средств, которые доступны для помощи Украине

Пентагон не может оказывать Украине военную помощь сейчас, поскольку нечем восстановить запасы, необходимые для поддержания уровня собственной боеспособности.

Министерство обороны США использует каждый цент из тех средств, которые доступны для помощи Украины. Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает «Голос Америки».

Речь идет о $5,8 млрд из программы президентских полномочий PDA, благодаря которой можно посылать Украине оружие со складов США. По правилам использования бюджета Белый дом может потерять доступ к этой сумме по окончании бюджетного года (30 сентября 2024 года), если не продлить полномочия президента.

«Мы планируем использовать выделенную сумму», - сказала Сингх.

Также она добавила, что администрация вместе с Конгрессом сейчас работает над продлением необходимых полномочий.

«Мы намерены использовать каждый доллар и каждый цент из этих полномочий», – сказала Сингх.

При этом она добавила, что важно обладать необходимым количеством вооружения на складах США.

«Проблема также состоит в том, что мы не можем предоставлять пакеты помощи, не имея необходимого вооружения на наших складах. Это то, над чем мы тоже работаем. И я напомню вам, что в течение шести месяцев, пока у нас не было дополнительного финансирования, мы не могли пополнить склады. Вот почему нам нужно, чтобы Конгресс расширил эти полномочия, чтобы мы могли и дальше предоставлять пакеты вооружений», – добавила заместитель представителя Пентагона.

Однако США могут пойти по другому пути. Белый дом может самим известить Конгресс о намерении использовать эту сумму. Сабрина Сингх ответила, что именно сейчас представители администрации работают над этим вопросом вместе с Конгрессом.

«В Конгрессе есть двухпартийное согласие, что мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Вы видите это в обеих партиях. Поэтому я думаю, что есть согласие о том, что мы будем и дальше поддерживать Украину. Мы сейчас работаем с Конгрессом. Если у меня будет чем поделиться больше, я это сделаю», – добавила она.

В то же время, на вопрос, почему Пентагон до сих пор не использовал всю доступную сумму, Сингх ответила, что дело также в наличии необходимого оборудования на складах Минобороны США.

«Если у нас чего-то нет на полках, мы не можем просто послать это. И частично из-за этого вы видели разные размеры этих пакетов, но они дозированы. Они составлены таким образом, потому что таким образом украинцы тоже получают некоторые из этих средств. Это также помогает им обработать их, доставить на передовую или куда нужно. Это система, которая была введена еще сначала. Если вы просто сбросите кучу вещей и средств на поле боя, это тоже не поможет. Поэтому мы используем дозированный подход, который мы выработали вместе с украинцами», – ответила заместитель представителя Минобороны США.

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