В Турции воздушный шар во время подъема врезался в автомобиль, видео

В результате удара автомобиль получил повреждение, а воздушный шар продолжил полет.

В Турции воздушный шар во время подъема врезался в автомобиль. Об этом сообщает агентство DHA.

Инцидент произошел в регионе Каппадокия, где почти каждый день можно наблюдать в небе десятки воздушных шаров одновременно.

«Воздушный шар, взлетавший в городе Гереме около 6 утра 21 сентября, врезался в припаркованную машину. В результате удара автомобиль получил повреждение. Воздушный шар продолжил полет», - сообщает информагентство.

Отмечается, что воздушный шар успешно завершил полет, который длился около часа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.