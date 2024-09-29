В Китае воздушное шоу из 7598 дронов попало в Книгу рекордов Гиннеса, видео

Беспилотники показали впечатляющее изображение тигра, которое удерживалось в воздухе на протяжении 37 секунд.

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В Китае состоялось шоу дронов, установившее новый мировой рекорд Гиннесса. Специально для этого в ночное небо подняли 7598 дронов.

Они сформировали Великую китайскую стену, красочного дракона, а также еще несколько фигур и гигантского тигра.

Тигр стал рекордсменом, завоевав звание "крупнейшего в истории изображения из дронов".

Количество использованных дронов превысило 3191 аппарат, что более чем вдвое превышает предыдущий рекорд.