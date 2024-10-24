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Auchan решил уйти на рынок рф, поскольку не выдержал давления санкций

17:00, 24 октября 2024
Французская сеть гипермаркетов готовится уйти с российского рынка из-за невозможности нормально работать в условиях европейских санкций.
Auchan решил уйти на рынок рф, поскольку не выдержал давления санкций
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Французская сеть гипермаркетов Auchan планирует выйти с рынка рф, потому что не может работать из-за санкций. Об этом сообщают Le Figaro и La Lettre.

Отмечается, что Auchan выставил на продажу свою дочернюю компанию в рф и выбрал двух потенциальных покупателей. Корпорация находится на финальной стадии переговоров.

По словам одного из источников Le Figaro, Auchan придерживается санкций против рф (не инвестировала туда и не выводила доходов), что ставит ее в очень неблагоприятную ситуацию по сравнению с местными дистрибьюторами.

Однако просто продать компанию Auchan не может. Сети нужно получить на это одобрение от власти страны-агрессора, чтобы избежать инцидентов подобных тем, которые произошли с Danone или Carslberg, чьи активы в рф национализировали.

Издание указывают, что, несмотря на полномасштабное вторжение рф в Украину, Auchan оставался в стране, потому что в течение 20 лет деятельности там, среди прочего, делал ставку на то, чтобы впоследствии войти на китайский рынок.

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рф санкции

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