В норвежской столице Осло трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин, фото

Пострадали четыре человека, среди которых и водитель трамвая.

Источник фото: nrk.no

В столице Норвегии в городе Осло трамвай сошел с рельсов и въехал в помещение магазина. Об этом пишет местное издание NRK.

К счастью, в результате аварии никто не погиб. По данным полиции, четыре человека, в том числе водитель трамвая, получили легкие травмы.

Сообщается, что остановили все движение по улице.

Причину аварии устанавливают.

Источник фото: nrk.no

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