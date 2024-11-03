В Иране студентка разделась в знак протеста против хиджаба, видео

На территории университета девушка в белье протестовала против хиджаба.

В Иране студентка сняла одежду до белья на территории университета, протестуя против обязательного ношения хиджаба. Из-за этого ее задержали.

Отмечается, что девушка разделась после того, как охранники университета унижали ее из-за неправильного ношения хиджаба.

Правозащитная организация Amnesty Iran призвала к немедленному и безусловному освобождению студентки.

Организация также призвала оградить ее от «пыток и другого жестокого обращения».

Как сообщает Reuters, представитель вуза Саид Амир Махджуб заявил, что сотрудники службы безопасности передали студентку полиции.

Кроме того, он заявил, что девушка якобы «страдает психологическим расстройством и находилась в состоянии сильного стресса».

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