Пустыню в Саудовской Аравии неожиданно засыпало снегом, видео

За несколько дней до этого в регионе был сильный ливень с градом.

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В северных регионах Саудовской Аравии впервые в истории выпал снег. Он засыпал пустыню.

По данным арабских СМИ, осенний снег накрыл северный регион после двух дней сильных дождей с градом. Обильные осадки наблюдались в разных частях региона.

Температура здесь редко бывает столь низкой, потому эти осадки оказались настоящей неожиданностью.

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