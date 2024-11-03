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Жители Валенсии, которая пострадала от наводнения, забросали грязью короля Испании, видео

16:47, 3 ноября 2024
Валенсийцев возмутило то, что военные лишь перед приездом короля прибыли в регион, чтобы расчистить улицы города от последствий наводнения.
Жители Валенсии, которая пострадала от наводнения, забросали грязью короля Испании, видео
Фото: abc.es
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Жители Валенсии, которая пострадала от наводнения, забросали грязью короля Испании Филиппа VI со свитой в ходе их визита в регион, пишет ABC.

Издание сообщает, что король в сопровождении премьер-министра Педро Санчеса и главы правительства Валенсии Карлоса Масона посетили пострадавшие из-за наводнений районы на востоке страны.

Однако их визит разозлил местных жителей. Валенсийцев возмутило то, что военные лишь перед приездом короля прибыли в регион, чтобы расчистить улицы города от последствий наводнения.

Их начали оскорблять, обвиняя в недостаточной помощи. Из толпы раздавались выкрики: «Убийцы» и «Убирайтесь!», передает Bild.

Королеву оскорбляли: «У тебя есть все, а люди здесь умирают!», «У тебя нет проблем с водой! У нас ничего нет!».

Охрана попыталась прервать визит и вывести короля в безопасное место — но безуспешно. Толпа не позволила королевской чете уйти. Полиция применила конных офицеров, чтобы попытаться взять ситуацию под контроль.

Напомним, в конце октября Испанию накрыл шторм «Дана», из-за которого в провинции Валенсия выпала двухмесячная норма осадков. Дожди вызвали сильные наводнения в городах.

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Испания

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