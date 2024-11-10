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В Египте перевернулся автобус с туристами, среди пострадавших есть украинцы — фото

16:10, 10 ноября 2024
Всего в аварии пострадали более 40 туристов из разных стран.
В Египте перевернулся автобус с туристами, среди пострадавших есть украинцы — фото
Фото: cairo24.com
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Вблизи города Рас-Сидр на востоке Египта произошла авария, в которой опрокинулся автобус с туристами. Об этом сообщило издание Cairo24.

Отмечается, что в аварии пострадал 41 турист, среди которых есть украинцы.

«В отдел спасательных операций Управления безопасности Синайского полуострова поступило сообщение от спасательной полиции, в котором указывается, что в Рас-Сидр перевернулся автобус», - заявили в издании.

Кроме украинцев, в аварии пострадали граждане Казахстана, Азербайджана, Египта и рф.

Фото: cairo24.com

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Египет

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