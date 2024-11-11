В Китае стаи вооруженных роботов-собак прошли учения, видео

Этих роботов китайцы планируют использовать для сбора разведданных и даже для атак.

В Китае прошли обучение стае вооруженных роботов-собак. Соответствующее видео опубликовал в Телеграм общественный деятель Андрей Смолий.

Как стало известно, этих роботов китайцы планируют использовать для сбора разведданных и даже атак.

Роботы-собаки выносливы к препятствиям и понимают голосовые команды.

Напомним, что специально обученные собаки будут искать мины в Украине.

Также украинская армия тестирует роботов-собак для выполнения опасных задач.

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