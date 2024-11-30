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Нотр-Дам впервые откроет дверь после разрушительного пожара — как выглядит собор после реставрации, фото

13:20, 30 ноября 2024
В Нотр-Даме завершены последние приготовления к открытию после 5-летней реставрации.
Нотр-Дам впервые откроет дверь после разрушительного пожара — как выглядит собор после реставрации, фото
Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/Pool via REUTERS
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Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил собор Нотр-Дам де Пари, который с 2019 года был закрыт из-за большого пожара. Об этом сообщает CNN.

Во время масштабной реставрации, продолжавшейся более 5 лет, строители заменили потолки, отремонтировали крышу и перестроили неф (продольную часть здания, ведущего к алтарю). Примечательно, что неф собора перестраивался уже в четвертый раз с 1182 года.

Для общей реставрации Нотр-Дама понадобилось более 1600 тонн строительных лесов. Для восстановления стен было использовано более 1000 кубометров камня, а для ремонта каркаса нефа и крыши – 1200 дубовых деревьев.

В ходе реконструкции центральной части собора рабочие обнаружили гробницы, о которых не было известно раньше.

Ключевым элементом обновленного собора стал 96-метровый шпиль, специально сделанный огнеупорным и устойчивым к коррозии.

В общей сложности на реставрацию известного собора было израсходовано более 700 млн евро. В восстановлении памятки после пожара участвовали более 1300 строителей и ремесленников со всего мира.

Официальное открытие Нотр-Дама назначено на 7 декабря.

Фото: Getty Images

Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/Pool via REUTERS

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