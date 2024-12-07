В Лондоне Андрей Ермак и Валерий Залужный поздравили детей украинских героев – видео

Дети погибших и раненых воинов встретились с представителями Украины в Лондоне.

Фото: ОП

В Лондоне руководитель Офиса президента Андрей Ермак и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поздравили украинских детей, чьи родители погибли или получили тяжелые ранения на фронте.

«Вместе с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, а также первым вице-премьер-министром - министром экономики Юлией Свириденко поздравили украинских детей в возрасте от 10 до 16 лет, чьи родители погибли или получили тяжелые ранения на фронте, которые в период с 5 по 15 декабря находятся в Великобритании», – отметил Ермак.

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