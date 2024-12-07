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В Париже торжественно открыли Нотр-Дам-де-Пари после пожара в 2019 году, видео

21:36, 7 декабря 2024
Здание собора Парижской Богоматери восстанавливали в течение пяти лет.
В Париже торжественно открыли Нотр-Дам-де-Пари после пожара в 2019 году, видео
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В субботу, 7 декабря, в Париже состоялось официальное открытие восстановленного собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара 2019 года.

Здание собора восстанавливали в течение пяти лет.

Церемонию открытия храма приступили к колоколам. После этого архиепископ Парижа монсеньор Ульрих открыл дверь собора.

На открытии присутствовал непосредственно президент Франции Эммануэль Макрон.

"Наши соборы тоже смертны, но мы выбрали начало, волю, курс надежды, задавшись целью восстановить Нотр-Дам де Пари еще более красивым за 5 лет", - заявил Макрон.

На открытие реконструированного собора также собралось около 50 лидеров государств и правительств, среди которых – Президент Украины Владимир Зеленский и избранный президент США Дональд Трамп.

Французские СМИ публикуют видео с церемонии.

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Франция

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