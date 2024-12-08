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Сирийские повстанцы вошли во дворец Башара Асада в Дамаске, фото и видео

15:57, 8 декабря 2024
Также по сети распространяется видео, где якобы повстанцы показывают автопарк семьи Асада.
Сирийские повстанцы вошли во дворец Башара Асада в Дамаске, фото и видео
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Как сообщалось, сирийские повстанцы взяли под контроль Дамаск и объявили, что они свергли режим Башара Асада, правившего Сирией почти 25 лет.

Повстанцы зашли на территорию резиденции Башара Асада в Дамаске. Соответствующие видео публикуют в сети.

Указывается, что повстанцы прорвались через ворота с южной оконечности дворцовой территории.

Они активно стреляли в воздух из автоматов, отмечая свою победу над режимом.

Также на главной площади Дамаска собираются люди для празднования смены власти.

Кроме того, по сети распространяется видео, где якобы повстанцы показывают автопарк семьи Асада.

По данным источников, президент Сирии Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе.

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Сирия

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