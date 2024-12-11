ВСУ ударили по российской нефтебазе в Брянской области, видео

После попадания по нефтебазе начался масштабный пожар.

В среду, 11 декабря, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки ночью ударили по российской нефтебазе в Брянской области.

Отмечается, что после попадания по нефтебазе начался массированный пожар.

«НП «Брянск» – наливной пункт нефтепровода «Дружба», основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт. Активно используется для снабжения оккупационной армии РФ. По имеющейся информации есть попадания по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар», – заявили в Генштабе.

Результаты боевой работы Сил обороны уточняются, добавили военные.

В сети тоже появилось видео пожара.

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