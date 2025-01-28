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В Южной Корее перед взлетом загорелся пассажирский самолет, есть пострадавшие — видео

19:34, 28 января 2025
Возгорание возникло в районе хвоста самолета, а затем перешло на фюзеляж.
В Южной Корее перед взлетом загорелся пассажирский самолет, есть пострадавшие — видео
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Во вторник, 28 января, в Международном аэропорту Кимхе, который находится возле южнокорейского города Бусан, загорелся пассажирский самолет. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Самолет авиакомпании Air Busan должен был следовать в Гонконг, но перед взлетом вспыхнул.

169 пассажиров и 7 членов экипажа эвакуировались на надувной горке.

Пожарная служба аэропорта сообщила, что во время эвакуации три человека получили травмы, не угрожающие их жизни.

Также там отметили, что возгорание возникло в районе хвоста самолета, а затем перешло на фюзеляж.

Ранее в Южной Корее разбился пассажирский самолет. Он прибыл из столицы Таиланда – Бангкока – со 181 человеком на борту.

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Южная Корея

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