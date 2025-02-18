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Турецкие плавучие электростанции не приедут в Одессу – планы сорвались

18:05, 18 февраля 2025
Турецкая компания Karpowership отказалась от поставок плавучих ТЭС в Одессу из-за рисков и стоимости.
Турецкие плавучие электростанции не приедут в Одессу – планы сорвались
Фото: Ukrainian Shipping Magazine
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Турецкая компания Karpowership отменила поставки плавучих электростанций в Одессу из-за высоких расходов аренды и отсутствия гарантий безопасности. Годовая стоимость аренды составляла около 250 миллионов долларов, что стало неприемлемым для Украины, сообщает Forbes.

Согласно первоначальным планам, два корабля мощностью 230 МВт должны были обеспечивать электроснабжение Одесской области с 1 декабря. В Одесском регионе потребление электроэнергии варьируется от 800 до 1400 МВт в зависимости от сезона, и плавучие электростанции могли бы решить эту проблему.

Для подготовки инфраструктуры для этих судов Украина потратила около 300 миллионов гривен. Однако, привлечь международное финансирование для покрытия арендной стоимости не удалось.

Кроме того, проект не был реализован из-за угрозы со стороны России. Karpowership требовала, чтобы суда имели возможность в случае опасности выйти в открытое море, что ставило под угрозу стабильность энергоснабжения. Украина сочла этот подход неприемлемым, поскольку любая мгновенная остановка генерации могла привести к энергетическому кризису.

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Турция Одесса

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