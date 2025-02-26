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Разрушился на глазах — момент обвала моста в Южной Корее попал на камеру, видео

12:14, 26 февраля 2025
Момент катастрофы зафиксировал видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.
Разрушился на глазах — момент обвала моста в Южной Корее попал на камеру, видео
Фото: reuters
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В Южной Корее произошла крупная авария – во время строительства обрушился мост. Момент катастрофы зафиксировал видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. В результате трагедии погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел 25 февраля в городе Ансон, примерно в 70 км от Сеула. Шесть человек получили травмы, когда на шоссе рухнули секции недостроенного путепровода.

По данным местных спасателей, обрушение произошло утром, когда кран устанавливал пять 50-метровых бетонных конструкций, поддерживающих мост. Одна за другой они упали, вызвав смертельные последствия.

Представитель пожарной службы Ансона Ко Кен-ман сообщил, что среди погибших – двое граждан Китая. Также шесть человек получили ранения, пятеро из них находятся в критическом состоянии, среди них есть еще один гражданин Китая.

«Они работали над установкой лесов на мосту. Все 10 были наверху и упали вниз», – рассказал Ко Кен-ман.

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Южная Корея

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