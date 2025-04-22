Во Владимирской области РФ прогремели взрывы на большом складе с боеприпасами, видео

В Киржацком районе Владимирской области РФ прогремели мощные взрывы в районе арсенала главного ракетно-артиллерийского управления ВС РФ воинской части 11785. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и опубликовали видео.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что в Киржацком районе раздался взрыв, но не раскрывал других деталей.
По словам местных жителей, дым от взрывов был виден в небе над поселком Барсово. Также сообщается о перекрытии дороги со стороны Москвы в город Киржач.
По данным СМИ, на складе могли храниться около 100 тысяч тонн боеприпасов.
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