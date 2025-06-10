Во Франции у школьных ворот во время проверки рюкзаков ученик с ножом напал на школьную помощницу

31-летняя школьная помощница погибла на работе.

Фото: Paris-ua.com

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В городе Ножан на северо-востоке Франции школьник напал с ножом на 31-летнюю школьную помощницу, которая проверяла рюкзаки учеников у ворот школы. Женщина погибла от полученных травм. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на французскую полицию.

Подозреваемого, ученика школы, задержали и сейчас допрашивают в жандармерии Ножана. Подробности инцидента и мотивы нападавшего пока уточняются.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в социальной сети X, отметив: «Во время охраны наших детей в Ножане погибла школьная помощница, став жертвой бессмысленной волны насилия».

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