Сенатор-республиканец Грэм выразил поддержку идеи третьего президентского термина для Трампа

14:52, 25 сентября 2025
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что надеется на участие Дональда Трампа в выборах на третий президентский срок.
Источник фото: Линдси Грэм / Х
«Мы не должны мириться с тем, что Европа покупает российскую нефть в то время, когда мы все пытаемся остановить войну России против Украины. Я надеюсь, что он снова будет баллотироваться», — заявил Грэм.

Однако, согласно 22-й поправке к Конституции США, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух раз — независимо от перерыва между каденциями. Юристы единодушно подчеркивают, что третий срок противоречит Конституции.

Ранее сообщалось, что в Палате представителей предложили проект поправок к Конституции США относительно разрешения Дональду Трампу баллотироваться на третий срок.

Как отмечает CNBC, внесение поправок в Конституцию — не единственный способ, с помощью которого Трамп может остаться у власти после окончания его текущего срока.

Также в марте Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий президентский срок, но затем заявлял, что это не то, чем он хочет заниматься.

«Я хочу прожить четыре прекрасных года и передать эстафету кому-то, в идеале — великому республиканцу, великому республиканцу, чтобы он продолжил дело», — сказал Трамп.

