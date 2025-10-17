Смерть основателя Mango Исака Андича в горах могла быть не случайной — главным подозреваемым стал его сын

Правоохранители обнаружили противоречия в версии сына бизнесмена, который был единственным свидетелем его гибели во время похода в горах Монсеррат.

Полиция Испании расследует смерть основателя известного модного бренда Mango, 71-летнего Исака Андича, как возможное убийство. Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источников издания, главным подозреваемым по делу является сын бизнесмена — Джонатан Андич, который был единственным свидетелем инцидента.

Обстоятельства гибели

Трагедия произошла 14 декабря 2024 года в горах Монсеррат неподалеку от Барселоны. Отец и сын отправились в поход по легкому туристическому маршруту. Во время спуска, в месте, где тропа проходила рядом с обрывом, основатель Mango якобы упал с высоты около 150 метров и погиб на месте.

Сын сообщил полиции, что услышал звук падения, но ничего не видел, так как шел впереди отца.

Расследование и новые подозрения

Сначала суд в Барселоне закрыл дело, посчитав смерть несчастным случаем. Однако правоохранители обнаружили противоречия в показаниях сына и попросили суд пересмотреть решение. После повторного анализа материалов судья возобновила расследование и придала Джонатану Андичу статус подозреваемого.

Следователи пока не имеют прямых доказательств умышленного убийства, однако указывают на косвенные признаки — противоречивые показания, расхождения в описании обстоятельств падения, а также свидетельства очевидцев о напряженных отношениях между отцом и сыном.

Конфликт в семье

По данным СМИ, конфликт между Исаком и Джонатаном обострился накануне трагедии. На рождественском корпоративе Mango основатель компании объявил, что передает руководство не сыну, а действующему CEO, чем вызвал напряжение в семье.

Во время выступления он поблагодарил команду Mango, но не упомянул Джонатана. По словам очевидцев, после этого сын покинул мероприятие в раздражении.

Реакция семьи

Семья Андич воздерживается от комментариев, однако в заявлении для El País представители семьи подчеркнули:

«Семья не делала и не будет делать никаких публичных заявлений о смерти Исака Андича. Мы уважаем действия следственных органов и полностью сотрудничаем с ними. Мы уверены, что процесс завершится как можно скорее и докажет невиновность Джонатана Андича».

Справка

Исак Андич — один из самых успешных бизнесменов Испании, основал Mango в 1984 году. На момент смерти он считался самым богатым человеком Каталонии, а его компания имела более 2 600 магазинов в 115 странах мира.

