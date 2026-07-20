Еврокомиссия оштрафовала AliExpress на рекордные 550 млн евро

У китайской платформы есть время до 20 октября, чтобы представить Еврокомиссии план по устранению нарушений

Фото: ain.ua

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Европейская комиссия оштрафовала AliExpress на 550 млн евро. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что этой крупнейший штраф, когда-либо наложенный ЕК за нарушение требований по защите прав потребителей в интернете.

Европейские регуляторы обнаружили, что система санкций для недобросовестных продавцов на AliExpress работала неэффективно. В частности, спустя несколько недель после вынесения предупреждений поддельные товары, опасные игрушки и косметика продолжали продаваться на платформе. Многие продавцы также намеренно указывали неверную категорию продукции, чтобы обойти проверки на соответствие требованиям безопасности.

«Масштаб AliExpress — это не оправдание: для безопасности потребителей онлайн необходимо систематически выявлять и устранять риски. Мы требуем от AliExpress соблюдать такой стандарт и принять соответствующие меры», — заявила Хенна Вирккунен, исполнительный вице-президент ЕК по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

У китайской платформы есть время до 20 октября 2026 года, чтобы представить Еврокомиссии план по устранению нарушений. Если AliExpress откажется выполнять требования регулятора, ему грозят новые штрафы.

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