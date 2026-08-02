Президент Армении повторно назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны

Назначение состоялось после формальной отставки правительства, предусмотренной Конституцией.

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Президент Армении Ваагн Хачатурян 2 августа подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны. Соответствующий документ был опубликован после завершения предусмотренных Конституцией процедур.

Накануне правящая партия «Гражданский договор», располагающая парламентским большинством в Национальном собрании, официально выдвинула кандидатуру Пашиняна на должность главы правительства и передала президенту необходимые документы для его назначения.

Ранее Никол Пашинян сообщил, что подал президенту заявление об отставке Кабинета министров. После его принятия началась процедура формирования нового правительства. Отставка носила формальный характер и была необходима в соответствии с требованиями Конституции Армении.

Согласно законодательству страны, в день начала работы новоизбранного парламента премьер-министр и весь состав правительства автоматически складывают свои полномочия. После победы партии «Гражданский договор» на парламентских выборах 7 июня и получения большинства мандатов в Национальном собрании повторное назначение Никола Пашиняна на должность премьер-министра было ожидаемым.

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