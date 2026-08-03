Премьер Литвы Миндаугас Синкявичюс призвал заменить в школах русскую классику произведениями Тараса Шевченко

Премьер-министр заявил, что детей не следует воспитывать в духе патриотизма на основе российской имперской литературы.

Фото: Delfi

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Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил Министерству образования, науки и спорта пересмотреть утвержденные в 2022 году общеобразовательные программы. Он выступил за исключение из них произведений Михаила Ломоносова, связанных с российской имперской идеологией, и предложил включить в учебную программу творчество Тараса Шевченко.

Как сообщает Delfi, по словам главы правительства, литовские школьники не должны изучать патриотизм и гражданственность на основе произведений авторов, чье творчество связано с российской имперской идеологией. Именно поэтому он выступил за исключение из школьной программы произведений Михаила Ломоносова, прославлявшего имперские войны России.

В то же время премьер-министр предложил дополнить школьную программу произведениями классика украинской литературы Тараса Шевченко.

По его мнению, это поможет литовским школьникам лучше понять самобытность украинского народа и литературное наследие, которое ее сформировало.

Обновленные общеобразовательные программы, утвержденные в 2022 году, ранее уже вызывали критику не только из-за особенностей их внедрения, но и из-за перечня рекомендуемой литературы.

Тогда звучали замечания, что в список рекомендуемых произведений было включено больше российских авторов, чем в предыдущих программах, тогда как украинская литература в нем отсутствовала.

Критики призвали включить в учебные программы произведения украинских классиков, в частности Тараса Шевченко. В то же время Министерство образования, науки и спорта Литвы подчеркнуло, что изучение произведений российских авторов не является обязательным, а учителя могут самостоятельно выбирать для преподавания произведения писателей из других стран.

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