Румыния начала импортировать электроэнергию из Украины после остановки блока АЭС
Румыния начала закупать электроэнергию у Украины, чтобы компенсировать дефицит на внутреннем рынке после остановки первого энергоблока Чернаводской атомной электростанции.
Поставки осуществляет румынская компания Nuclearelectrica при поддержке молдавского энерготрейдера Energocom. В компании отметили, что импортированные объемы помогут уменьшить последствия сокращения генерации и поддержать стабильность энергосистемы страны.
В Nuclearelectrica подчеркнули, что сотрудничество с Молдовой и Украиной является частью долгосрочного партнерства, направленного на укрепление энергетической безопасности региона. Соответствующий меморандум о взаимопонимании между компаниями был подписан в 2023 году.
Ситуацию на энергетическом рынке Румынии осложнили несколько факторов, в частности сильная засуха и снижение уровня воды в Дунае, что повлияло на работу отдельных энергетических объектов.
В компании отметили, что нынешняя ситуация демонстрирует важность взаимной поддержки между странами. Ранее Румыния помогала обеспечивать энергетическую стабильность Молдовы, а теперь страны региона используют совместные возможности для покрытия дефицита.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в столице Венгрии вводят меры по экономии электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Метро и трамваи будут двигаться с менее интенсивным ускорением, часть троллейбусов заменят автобусами, а декоративное освещение парламента и других зданий отключат.
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