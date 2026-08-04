Италия заплатит 15 тысяч евро за переезд в Сардинию: кто может получить деньги
Власти итальянского острова Сардиния продлили программу поддержки для тех, кто готов переехать в небольшие населенные пункты и приобрести или отремонтировать жилье. Максимальный размер помощи составляет €15 тысяч.
Программа будет действовать в 2026 году и направлена на восстановление малых городов и деревень, которые в последние десятилетия теряют население. Ранее участвовать в ней могли только населенные пункты с численностью менее 3 тысяч жителей, однако теперь правила расширили — помощь смогут получить жители городков с населением до 5 тысяч человек, пишет портал Meglepetés.
Гранты доступны не только гражданам Италии. Подать заявку могут также иностранцы, которые планируют официально переехать на Сардинию и сделать приобретенное жилье своим основным местом проживания.
Выплата не является простой компенсацией за переезд. Средства разрешено использовать только на:
- покупку первого жилья;
- ремонт или реконструкцию дома или квартиры;
- реставрационные работы.
Грант покрывает до 50% расходов, но его максимальный размер не может превышать €15 тысяч.
Чтобы получить финансирование, заявитель должен:
- зарегистрировать место жительства в выбранном населенном пункте;
- приобрести или отремонтировать жилье для постоянного проживания;
- выполнить требования конкретного муниципалитета;
- проживать в этом доме не менее пяти лет после получения последней выплаты.
Таким образом, программа рассчитана не на туристов, а на людей, которые планируют начать новую жизнь в небольших общинах Сардинии и помочь им восстановить численность населения.
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