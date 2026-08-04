Пенсионный возраст в странах ЕС к концу 2060-х годов вырастет почти до 67 лет: какие страны первыми изменят правила

Дания, Италия, Швеция, Нидерланды и Эстония оказались среди стран, где пенсию будут получать позже всего.

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К концу 2060-х годов средний пенсионный возраст в странах Европейского союза увеличится как для мужчин, так и для женщин. По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), мужчины будут выходить на пенсию в среднем в 66,7 года, а женщины — в 66,6 года. Об этом сообщает Euronews.

Согласно исследованию ОЭСР, около двух третей европейских стран повысят пенсионный возраст для мужчин, а три четверти — для женщин.

Сравнение касается людей, выходивших на пенсию в 2024 году, и тех, кто в том же году начал трудовую деятельность в 22-летнем возрасте при условии непрерывной карьеры. Ожидается, что представители второй группы завершат трудовую деятельность в конце 2060-х годов.

В исследовании отмечается, что повышение пенсионного возраста остается одним из наиболее распространенных способов обеспечения финансовой устойчивости пенсионных систем без сокращения размера пенсий. Альтернативой могут быть повышение пенсионных взносов или уменьшение пенсионных выплат.

Где мужчины сейчас выходят на пенсию раньше всего и позже всего

По состоянию на 2024 год самый высокий пенсионный возраст для мужчин — 67 лет — установлен в Дании, Норвегии, Исландии и Нидерландах. Средний показатель в странах ЕС составляет 64,7 года.

Самый низкий пенсионный возраст зафиксирован в Турции — 52 года. Среди стран Европы следующий по низкому показателю — у Греции, Словении и Люксембурга — по 62 года.

Среди пяти крупнейших экономик Европы самый высокий пенсионный возраст для мужчин в настоящее время наблюдается в Германии — 66,2 года, а самый низкий — во Франции, где он составляет 64,3 года.

В каких странах мужчины будут выходить на пенсию после 70 лет

По прогнозу ОЭСР, мужчины, начавшие работать в 22 года в 2024 году, будут выходить на пенсию в среднем в 66,7 года, ориентировочно в 2069 году.

Самый высокий пенсионный возраст прогнозируется в Дании — 74 года. К концу 2060-х годов он также составит:

71 год — в Эстонии;

70 лет — в Италии, Нидерландах, Швеции и на Кипре.

Самый низкий пенсионный возраст для мужчин, как ожидается, останется в Словении и Люксембурге — 62 года.

Среди крупнейших экономик Европы самый высокий показатель прогнозируется для Италии — 70 лет. В Великобритании мужчины будут выходить на пенсию в 68 лет, в Германии — в 67 лет, а во Франции и Испании — в 65 лет.

Каким будет пенсионный возраст для женщин

В настоящее время самый высокий пенсионный возраст для женщин также установлен в Дании, Нидерландах, Исландии и Норвегии — по 67 лет. Средний показатель в странах ЕС составляет 64 года.

Самый низкий пенсионный возраст сейчас действует в Турции — 49 лет. Среди стран Европы самый низкий показатель у Польши — 60 лет.

Согласно прогнозу ОЭСР, женщины, начавшие работать в 22 года в 2024 году, будут выходить на пенсию в среднем в 66,6 года, что на 2,6 года позже по сравнению с женщинами, выходившими на пенсию в 2024 году.

Где пенсионный возраст для женщин вырастет больше всего

Как и в случае с мужчинами, самый высокий пенсионный возраст для женщин к концу 2060-х годов прогнозируется в Дании — 74 года.

Также ожидается, что женщины будут выходить на пенсию:

в 71 год — в Эстонии;

в 70 лет — в Италии, Нидерландах, Швеции и на Кипре.

В пределах ЕС самый низкий пенсионный возраст для женщин сохранится в Польше — 60 лет.

Среди крупнейших экономик Европы самый высокий пенсионный возраст прогнозируется в Италии — 70 лет. В Великобритании он составит 68 лет, в Германии — 67 лет, а во Франции и Испании — 65 лет.

Наибольший рост пенсионного возраста прогнозируется в Турции — на 14 лет, с 49 до 63 лет.

Кроме того, пенсионный возраст для женщин увеличится:

на 7 лет — в Дании;

на 6,3 года — в Эстонии;

на 6,2 года — в Италии;

на 5,8 года — в Словакии;

на 5 лет — на Кипре;

на 4,8 года — в Румынии;

на 4,5 года — в Австрии;

на 4 года — в Швеции и Греции.

В то же время в Испании пенсионный возраст для женщин останется на уровне 65 лет. В Германии и Франции он повысится менее чем на один год, а в Великобритании — на два года.

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