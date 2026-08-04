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Украинские беженцы в Ирландии могут остаться без жилья: кого это касается

21:44, 4 августа 2026
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Некоторые беженцы могут вынуждать отказываться от отдельных видов финансовой помощи, чтобы остаться в государственном жилье.
Украинские беженцы в Ирландии могут остаться без жилья: кого это касается
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Более 120 общественных и национальных организаций Ирландии обратились к премьер-министру страны Михолу Мартину с призывом пересмотреть изменения в политике в отношении украинских беженцев. Представители организаций заявили, что новые правила могут оставить наиболее уязвимые категории людей без жилья и необходимой поддержки.

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Как сообщает RTE, соответствующее письмо правительству подписала 121 организация после проведения Ukraine Civil Society Forum. В нем говорится о беспокойстве из-за сокращения государственной жилищной поддержки и уменьшения выплат для владельцев жилья, которые принимают украинцев.

Представители общественных организаций назвали новые меры «разрушительными и травмирующими» для беженцев. По их мнению, часть людей может оказаться перед выбором между сохранением жилья и получением социальных выплат.

Особое беспокойство вызывает ситуация с людьми с инвалидностью и другими уязвимыми категориями. По словам активистов, некоторых беженцев могут заставлять отказываться от отдельных видов финансовой помощи, чтобы сохранить право на проживание в государственном жилье.

Также организации критикуют процедуру оценки уязвимости, во время которой украинцев просят предоставить медицинские документы. Представители общественности считают, что это создает дополнительный стресс для людей, а система здравоохранения Ирландии уже работает с большой нагрузкой.

Отдельной проблемой называют возможное принудительное переселение украинцев в разные регионы страны. По мнению организаций, это может нарушить доступ людей к медицинской помощи, социальным связям и поддержке местных общин. Также существует риск разделения семей, если одни члены семьи получат право остаться в жилье, а другие — нет.

Общественные организации призвали правительство Ирландии продолжить обеспечивать жильем наиболее уязвимых украинцев на весь период действия временной защиты, которую в ЕС продлили до марта 2028 года.

Среди требований также — постепенный переход к самостоятельному обеспечению беженцев, дополнительная поддержка интеграции и создание доступных условий для перехода на другие иммиграционные статусы после завершения действия временной защиты.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лидер чешского политического движения SPD Томио Окамура заявил, что Чехия якобы ведет переговоры в рамках Евросоюза о возможном прекращении временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Для реализации такой инициативы, по его словам, необходима поддержка других государств ЕС.

Окамура также заявил, что выступает за скорейшее прекращение временной защиты для всех украинцев в Чехии. Среди аргументов он назвал то, что часть граждан Украины якобы регулярно ездит домой «в отпуск».

Прекращение действия временной защиты он связывает прежде всего с завершением войны в Украине. Политик считает, что после окончания боевых действий этот механизм потеряет актуальность, а украинцы должны будут либо вернуться домой, либо оформлять стандартные разрешения на проживание в Чехии.

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