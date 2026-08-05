Компания Amazon проиграла в суде дело о запрете инструментов ИИ для совершения покупок

Суд США разрешил Perplexity использовать ИИ-агентов для покупок на Amazon.

Фото: AAP

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Апелляционный суд США 4 августа отменил решение суда нижестоящей инстанции, которое временно запрещало компании Perplexity использовать своих AI-агентов для совершения покупок на платформе Amazon, пишет Reuters.

В беспрецедентном судебном споре Апелляционный суд девятого округа США, базирующийся в Сан-Франциско, пришел к выводу, что Amazon вряд ли сможет доказать свои требования о том, что ИИ-агенты Perplexity нарушают федеральный закон о компьютерном хакерстве.

Это первое решение федерального апелляционного суда, касающееся вопроса о том, могут ли ИИ-агенты, действующие от имени пользователей, законно получать доступ к онлайн-платформам. Этот вопрос имеет широкие последствия для стремительно развивающейся сферы агентного искусственного интеллекта, инструменты которого способны просматривать веб-сайты, совершать покупки и выполнять транзакции в интернете.

«Мы с уважением не согласны с сегодняшним решением относительно предварительного судебного запрета», — заявил представитель Amazon. «Мы по-прежнему уверены в своей позиции и оцениваем наши дальнейшие шаги».

В Perplexity, в свою очередь, заявили, что и дальше будут отстаивать право пользователей самостоятельно выбирать, каким искусственным интеллектом пользоваться.

«Perplexity продолжит бороться за право пользователей интернета выбирать любой ИИ, который они хотят использовать. Мы всегда были уверены, что правда победит, а права пользователей не будут постепенно ограничиваться», — заявил представитель компании Джесси Двайер.

Агентные ИИ-системы способны планировать, анализировать ситуацию и выполнять задачи с минимальным вмешательством человека.

Amazon подала иск против Perplexity в ноябре, обвинив ИИ-стартап в скрытом доступе к частным учетным записям клиентов Amazon через браузер Comet и связанного с ним ИИ-агента, который может входить в аккаунты пользователей интернет-магазинов и оформлять заказы от их имени.

В иске отмечалось, что система Perplexity создает риски для безопасности и что компания проигнорировала неоднократные требования прекратить такую деятельность.

В ответ Perplexity заявила, что иск является безосновательным и представляет собой «откровенную попытку» помешать пользователям Amazon использовать браузер Comet, поскольку ИИ-агенты «не имеют глаз, чтобы видеть вездесущую рекламу, которой Amazon засыпает своих пользователей».

В марте федеральный суд Калифорнии временно запретил Perplexity использовать своих ИИ-агентов на платформе Amazon, придя к выводу, что Amazon предоставила «весомые доказательства» нарушения американского закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях.

Однако Апелляционный суд девятого округа отменил этот запрет, согласившись с аргументами Perplexity о том, что компания не нарушила закон, запрещающий получать доступ к компьютерным системам и получать информацию без разрешения.

Апелляционный суд отметил, что в соответствии с законом доступ к платформе Amazon осуществляли именно пользователи Perplexity с помощью ИИ-агентов компании, а не сама Perplexity.

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