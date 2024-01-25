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  1. Кассационный административный суд

В КАС ВС высказались, что является основанием для пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам

15:19, 25 января 2024
В КАС ВС объяснили из чего следует исходить, оценивая уважительность оснований несвоевременного обращения в суд с заявлением.
В КАС ВС высказались, что является основанием для пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам
Источник фото: Wesley Tingey / Unsplash
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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда высказал позицию о возможности возвращения заявления о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с пропуском срока.

Як повідомили у П'ятому апеляційному адміністративному суді, КАС ВС зазначив, що однією з підстав для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами, визначених ст. 361 КАС України, є істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були та не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи (п. 1 ч. 2 ст. 361 КАС України).

Своєю чергою, п. 1 ч. 1 ст. 363 КАС України визначає, що заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подано з підстави, визначеної п. 1 ч. 2 ст. 361 цього Кодексу, - учасниками справи протягом 30 днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про існування таких обставин. Зокрема, відповідно до цієї норми, до заяви, серед іншого, додається клопотання про поновлення строку на подання заяви, разі пропуску такого.

Водночас, якщо заява подана після закінчення строку, встановленого ч. 1 ст. 363 КАС України, і суд відхилив клопотання про його поновлення, така заява підлягає поверненню без розгляду.

КАС ВС зауважив, що оцінюючи поважність підстав несвоєчасного звернення до суду із заявою, слід виходити з того, що причина пропуску строку є поважною, якщо вона відповідає одночасно усім таким умовам:

1) це обставина (або кілька обставин), яка безпосередньо унеможливлює або ускладнює можливість вчинення процесуальних дій у визначений законом строк;

2) це обставина, яка виникла об'єктивно, незалежно від волі особи, яка пропустила строк;

3) ця причина виникла протягом строку, який пропущено;

4) ця обставина підтверджується належними і допустимими засобами доказування.

Отже, в межах кожної конкретної справи, суд повинен надати оцінку обставинам, які слугували перешкодою для своєчасного звернення до суду, у взаємозв'язку із: тривалістю строку, який пропущено; поведінкою сторони протягом цього строку; діями, які він вчиняв, і чи пов'язані вони з готуванням до звернення до суду та оцінювати їх в сукупності.

Постанова КАС ВС №520/10732/21 від 18.01.2024 року.

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