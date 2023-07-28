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Размер ущерба в случае изъятия товара по решению суда определяется на день предъявления иска (принятие решения) с учетом рыночных цен – постановление КГС ВС

12:05, 28 июля 2023
По делу, поступившему в кассационный суд, истец просил взыскать примерно 1 млн 911 тысяч грн с ответчика, у которого он купил квартиру в июле 2017 года.
Размер ущерба в случае изъятия товара по решению суда определяется на день предъявления иска (принятие решения) с учетом рыночных цен – постановление КГС ВС
Изображение: freepik.com
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Суд може визначити розмір збитків, які повинен відшкодувати продавець покупцеві у разі вилучення товару за рішенням суду, якщо на момент ухвалення рішення його вартість істотно зросла, порівняно з датою подання позову.

Як повідомляють у Верховному Суді, такі висновки про застосування ч. 3 ст. 623 ЦК України, забезпечуючи єдність судової практики, зробила 3 липня 2023 року ОП КЦС ВС у своїй постанові.

У справі, яка надійшла до касаційного суду, позивач просив стягнути приблизно 1 млн 911 тис. грн з відповідача, у якого він купив квартиру в липні 2017 року. Відповідач придбав квартиру у третьої особи, що стала власником житла після рішення суду на свою користь. Згодом це рішення суду було скасоване. А тому, зауважив суд апеляційної інстанції, на момент продажу квартири відповідач не мав права власності на неї і, відповідно, не міг її продати.

Суд першої інстанції відмовив позивачеві у стягненні коштів з відповідача, проте апеляційний суд скасував рішення суду і  задовольнив позов. Відповідач оскаржив це рішення в Касаційному цивільному суді, який залишив скаргу без задоволення.

ОП КЦС ВС погодилася з апеляційним судом, що відповідальність за компенсацію коштів лежить на відповідачеві. А на доводи відповідача, що позивач купив квартиру за 150 тис. 353 грн, але просив відшкодувати більшу суму, ВС зауважив, що відповідно до ч. 3 ст. 623 ЦК України розмір збитків у разі вилучення товару за рішенням суду визначається з урахуванням ринкових цін, що існували в місці, де зобов'язання має бути виконане, на день пред'явлення позову, якщо інше не встановлено договором або законом, або на день ухвалення рішення суду, а не на день придбання майна.

Водночас суд може задовольнити вимогу про відшкодування збитків, беручи до уваги ринкові ціни на день ухвалення рішення, якщо вартість такого товару істотно зросла, порівняно з датою подання позову. Це правило застосовується не за ініціативою суду (що було б порушенням принципу диспозитивності процесу), а лише за позовом кредитора (позивача).

Постанова КЦС ВС від 3 липня 2023 року у справі № 369/6092/20 (провадження № 61-1447сво22).

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