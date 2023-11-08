Рада принял Закон об усовершенствовании порядка открытия и оформления наследства

Принятый парламентом документ регулирует особенности наследования в связи с военной агрессией рф.

В среду, 8 ноября, Верховная Рада Украины, приняла во втором чтении и в целом проект Закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины по усовершенствованию порядка открытия и оформления наследства (№9288). Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Целью документа является обеспечение защиты имущественных и личных неимущественных прав наследников и урегулирование особенностей наследования в связи с военной агрессией рф.

Комитет по вопросам правовой политики отмечает, что принятие этого законопроекта будет способствовать стабилизации гражданского оборота и защиты прав и интересов субъектов наследственных правоотношений на период введения в Украине военного положения, в том числе на территориях, на которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме своих полномочий, территориях, где ведутся активные боевые действия, или временно оккупированных российской федерацией территориях, относительно которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, дата восстановления осуществления своих полномочий органами государственной власти в полном объеме.

Раньше мы подробно писали об этом документе.

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