Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Стало известно, почему в Базе помощников судей отсутствуют данные об отдельных судьях Большой Палаты Верховного Суда и их помощниках

База помощников судей не содержит информации о некоторых судьях Верховного Суда, работающих или когда-то работавших в составе Большой Палаты Верховного Суда, и их помощниках, - почему так получилось.

Заявления для участия в конкурсе на должности судей местных судов подали 507 кандидатов из 585

С 1 декабря появится возможность выбирать вакансии в судах.

Список национальных PEP должен быть ориентировочным, а не исчерпывающим: Еврокомиссия рекомендует Нацбанку принять указания

Закон о PEP: Еврокомиссия рекомендовала Нацбанку издать указания, что национальный перечень публичных деятелей является ориентировочным, а не исчерпывающим

Еврокомиссия опубликовала основные положения своего Отчета по Украине, ДОКУМЕНТ

Какие проблемы и достижения констатировала Европейская комиссия в Отчете по поводу возможности начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, ДОКУМЕНТ.

Необходимо еще усовершенствовать закон об отборе судей и создать новый суд для госорганов, - Еврокомиссия опубликовала Отчет о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия в Отчете по выполнению Украиной требований рекомендует создать новый административный суд для рассмотрения дел, связанных с центральными государственными органами, укомплектованный надлежащим образом проверенными судьями.

  1. Законодательство

Рада принял Закон об усовершенствовании порядка открытия и оформления наследства

17:18, 8 ноября 2023
Принятый парламентом документ регулирует особенности наследования в связи с военной агрессией рф.
Рада принял Закон об усовершенствовании порядка открытия и оформления наследства
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В среду, 8 ноября, Верховная Рада Украины, приняла во втором чтении и в целом проект Закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины по усовершенствованию порядка открытия и оформления наследства (№9288). Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Целью документа является обеспечение защиты имущественных и личных неимущественных прав наследников и урегулирование особенностей наследования в связи с военной агрессией рф.

Комитет по вопросам правовой политики отмечает, что принятие этого законопроекта будет способствовать стабилизации гражданского оборота и защиты прав и интересов субъектов наследственных правоотношений на период введения в Украине военного положения, в том числе на территориях, на которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме своих полномочий, территориях, где ведутся активные боевые действия, или временно оккупированных российской федерацией территориях, относительно которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, дата восстановления осуществления своих полномочий органами государственной власти в полном объеме.

Раньше мы подробно писали об этом документе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси