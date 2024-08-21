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МВФ поддерживает повышение налогов в Украине: это повлияет на готовность партнеров к поддержке

17:22, 21 августа 2024
С утверждением анонсированного правительством налогового пакета готовность международных партнеров Украины к продолжению поддержки будет выше.
МВФ поддерживает повышение налогов в Украине: это повлияет на готовность партнеров к поддержке
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Объявленное украинским правительством повышение налогов повлияет на готовность доноров поддерживать Украину. Об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда в Украине Гэвин Грэй во время дискуссии в Центре экономической стратегии.

По его словам, поддержку международных доноров, реструктуризацию коммерческого долга и повышение налогов следует рассматривать как единственный пакет для ликвидации дефицита финансирования Украины.

«Не стоит думать, что это независимые элементы, они взаимосвязаны», - указал Грей.

По словам главы миссии МВФ, с утверждением анонсированного правительством налогового пакета готовность международных партнеров Украины к продолжению поддержки будет выше.

Он объяснил, что это будет для них свидетельством стараний государства приобрести большую самодостаточность и независимость от внешней помощи, учитывая значительные расходы в среднесрочной перспективе.

Также МВФ прогнозирует, что война продолжится в 2025 году, поэтому Украине необходимо финансирование.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», бизнес предлагает альтернативные решения для увеличения налоговых поступлений в бюджет.

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