Рустема Умерова уволили с должности секретаря СНБО и назначили главой Службы внешней разведки

Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой Службы внешней разведки.

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Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа 2026 года подписал указы об увольнении Рустема Умерова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и его назначении главой Службы внешней разведки Украины.

Согласно указу №693/2026, Рустем Умеров освобожден от должности секретаря СНБО согласно поданному им заявлению.

Другим указом №695/2026 глава государства назначил Умерова главой Службы внешней разведки Украины.

Олег Луговский был освобожден от временного исполнения обязанностей Председателя Службы внешней разведки Украины.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что были определены новые параметры работы Совета национальной безопасности и обороны и планируется обновить его принципы деятельности.

По словам Президента, Рустем Умеров сосредоточится на коммуникации с партнерами, переговорах, продвижении безопасностного сотрудничества и развитии взаимоотношений между разведывательными сообществами Украины и партнеров, а также реализации таких наших программ, как Drone Deals и украинская Антибаллистическая программа «Фрея».

В то же время в работе СНБО планируют усилить внутренний компонент, в частности координацию между оборонными и безопасностными структурами.

«Учитывая опыт Игоря Клименко в системе МВД Украины, в работе СНБО будет увеличен компонент внутренней деятельности ради устойчивости Украины, координации между оборонными и безопасностными структурами, а также противодействия таким вызовам, как киберугрозы со стороны России и деятельность преступных сетей», — указал Президент.

Указы должны подготовить для подписания на следующей неделе после запланированных встреч в Соединенных Штатах.

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