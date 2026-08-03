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Верховная Рада планирует принять новый Таможенный кодекс до конца года, а таможню превратить в сервисный орган

18:53, 3 августа 2026
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Кабмин повторно одобрил новый Таможенный кодекс.
Верховная Рада планирует принять новый Таможенный кодекс до конца года, а таможню превратить в сервисный орган
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Кабинет Министров повторно одобрил проект нового Таможенного кодекса №15450 и направил его на рассмотрение Верховной Рады. Документ является одним из ключевых в рамках евроинтеграции Украины и должен привести таможенную систему в соответствие с европейскими стандартами.

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Как отметили в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, новый Таможенный кодекс должен модернизировать работу таможни и превратить ее в более удобный сервисный орган для граждан и бизнеса.

«Таможенный кодекс — это наши евроинтеграционные обязательства. Он, прежде всего, превращает таможню в сервисный орган, который будет работать с нашими гражданами, будет более понятным для бизнеса. Это упрощение растаможки, легкое пользование и взаимодействие с таможней», — заявили в комитете.

Сейчас документ активно прорабатывается парламентом. В комитете сообщили, что заседания по новому Таможенному кодексу проводятся трижды в неделю, а также продолжаются консультации с представителями общественности, экспертами и таможенными органами.

Ожидается, что Верховная Рада должна принять новый Таможенный кодекс до конца 2026 года, а полноценно он должен заработать до 1 декабря 2027 года.

Параллельно продолжается реформирование Государственной таможенной службы.

В Комитете отметили, что за второй квартал 2026 года таможня перечислила в государственный бюджет 220 млрд грн, что почти на 55,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие поступления составили около 420 млрд грн, что на 100 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Новым главой Государственной таможенной службы Украины 10 апреля был назначен Орест Мандзий. После этого были определены важнейшие направления работы: гармонизация работы нашей таможни с европейскими правилами, повышение эффективности администрирования и цифровизация процедур.

Отдельным направлением работы остается подготовка к введению налогообложения посылок стоимостью до 150 евро. Соответствующий законопроект №15460 Верховная Рада должна рассмотреть в ближайшее время.

В парламенте отметили, что новые правила будут касаться значительного объема операций — около 75 млн посылок, которые будут поступать в течение года в Украину.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, который меняет правила налогообложения импортных товаров, приобретенных через иностранные маркетплейсы.

Министерство финансов сообщило, что проект закона идет в пакете с основным законопроектом №15112–д о внесении изменений в Налоговый кодекс, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины.

В ведомстве отмечают, что вместе эти два документа создают целостную правовую базу для внедрения в Украине современной европейской модели налогообложения дистанционной продажи товаров.

Там подчеркивают, что во время подготовки нового законопроекта использованы результаты консультаций и сохранены без изменений все согласованные решения и подходы, наработанные во время активного диалога с народными депутатами, бизнесом, операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиками.

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Верховная Рада Украины законопроект Кабинет Министров Украины таможня пересечение границы

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