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Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК

15:22, 3 августа 2026
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ТЦК законом обяжут вести непрерывную видеофиксацию во время мобилизационных мероприятий.
Балаклавы под запретом, видеофиксация в авто, бодикамеры во время проверок: Верховная Рада готовит новые правила для ТЦК
Фото: Общественное
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Представители ТЦК и СП и полицейский будут обязаны осуществлять непрерывную фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов военнообязанных. Видеозапись должна будет вестись непрерывно до завершения выполнения мероприятий оповещения.

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Для этого в Верховную Раду внесли законопроект №15459 «О внесении изменений в статью 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно уточнения обязанностей уполномоченных представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки в период проведения мобилизации».

Что предлагают изменить

Законопроектом предусмотрен ряд новых требований к работе уполномоченных представителей ТЦК и СП.

В частности, предлагается установить, что:

• представители ТЦК и СП, осуществляющие оповещение граждан и проверку военно-учетных документов, должны назначаться соответствующим приказом руководителя ТЦК;
• проверка документов должна осуществляться с непрерывной фото- и видеофиксацией;
• бодикамеры должны быть включены с момента начала выполнения служебных обязанностей и работать до завершения мероприятий;
• транспортные средства, которые используются для доставки военнообязанных в ТЦК и СП, должны быть оборудованы средствами непрерывной видеофиксации внутри салона.

Также предлагается установить, что отсутствие видеофиксации или несохранение записи будет делать невозможным дальнейшее проведение мероприятий оповещения, доставки и перевозки граждан в ТЦК и СП, независимо от наличия жалоб граждан.

Предусмотрены ограничения для представителей ТЦК

Законопроектом предлагается прямо запретить уполномоченным представителям ТЦК и СП во время мобилизационных мероприятий:

• применять физическую силу или повреждать имущество граждан;
• угрожать убийством, телесными повреждениями или побоями;
• требовать неправомерную выгоду;
• скрывать лицо или внешность, в том числе путем ношения одежды, которая не позволяет установить личность уполномоченного представителя ТЦК и СП.

Также предлагается запретить проведение мероприятий оповещения группами, если их участники не обеспечены исправными средствами видеофиксации и устройствами для считывания электронных военно-учетных документов, а также осуществлять административное задержание и доставление граждан в ТЦК.

Видеозаписи будут хранить не менее 90 дней

Проект предусматривает, что записи с бодикамер должны храниться на серверах ТЦК и СП не менее 90 календарных дней с даты загрузки.

Срок хранения может быть продлен, если видео используется:

• в уголовных или административных производствах;
• при рассмотрении жалоб на действия представителей ТЦК;
• по адвокатским запросам или запросам правоохранительных органов;
• во время служебных расследований;
• фиксации чрезвычайных событий с участием личного состава ТЦК и СП;

В случае отсутствия бодикамеры, ее неисправности, отключения или несохранения записи руководитель ТЦК должен назначать служебное расследование с целью привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

Кроме того, Министерство обороны должно вести отдельный учет служебных расследований по основаниям отсутствия, неисправности, неприменения или противоправного отключения портативного видеорегистратора (бодикамеры) или необеспечения сохранения видеозаписи с него.

Почему возникла необходимость в изменениях
Количество обращений граждан и сообщений правозащитных организаций (в Верховную Раду Украины, ее комитеты, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, другим государственным институтам), а также резонансной информации в медиапространстве относительно возможных правонарушений и конфликтных ситуаций во время осуществления мобилизационных мероприятий уполномоченными лицами ТЦК и СП стремительно растет.

Мониторинг информационного пространства указывает на наличие системной проблемы относительно возможного невключения портативных видеорегистраторов (бодикамер) представителями групп оповещения или дальнейшего несохранения либо выборочного редактирования соответствующих видеозаписей, а также сокрытия внешности или закрытия лица, в том числе путем ношения одежды, которая не позволяет установить личность уполномоченного представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Особое беспокойство и негативный общественный резонанс вызывают факты:

• применения работниками ТЦК и СП физической силы или уничтожения либо повреждения имущества граждан, в том числе во время принудительного доставления граждан в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;
• угрозы убийством или причинения телесных повреждений либо побоев гражданам;
• требования от граждан неправомерной выгоды, другие правонарушения, которые требуют надлежащего реагирования.

По словам авторов инициативы, учет служебных расследований по фактам отсутствия или отключения портативных видеорегистраторов (бодикамер) во время конфликтных ситуаций с гражданами отдельно не предусмотрен и не ведется. Нарушение правил фото- и видеофиксации в большинстве случаев расценивается руководством ТЦК и СП не как основной предмет служебного расследования, а лишь как сопутствующее (дополнительное) нарушение служебной дисциплины.

В свою очередь, отсутствие отдельного статистического учета таких инцидентов объективно делает невозможным установление точных масштабов возможных отклонений от установленных процедур фото- и видеофиксации во время взаимодействия личного состава ТЦК и СП с гражданским населением.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил необходимость усиления прозрачности работы ТЦК, в частности путем обязательного использования бодикамер и видеофиксации всех действий именно в ТЦК и СП. Он обратил внимание на случаи, когда во время проверок записи могут отсутствовать или быть отключены.

«Когда мы начинаем проверять каждый случай применения силы — бодикамеры выключены, видеозаписей нет», — отметил Лубинец.

Отдельного внимания заслуживают и балаклавы. Кроме того, Омбудсмен также подчеркнул, что проверка военно-учетных документов должна происходить исключительно при участии уполномоченных силовых органов — полиции, Нацгвардии или ГПСУ.

К примеру, Дмитрий Лубинец сообщил, что адвокат, подвергшаяся избиению в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове, получила инвалидность и обратилась в Европейский суд по правам человека.

Омбудсмен сообщил, что адвокат обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного правонарушения. Вместе с тем, по словам потерпевшей, в течение года лицо, нанесшее ей телесные повреждения, не установили, работников ТЦК не допросили, а записи с камер видеонаблюдения не были предоставлены. Часть необходимых следственных действий, по его словам, провели только после вмешательства суда.

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Верховная Рада Украины законопроект ТЦК

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