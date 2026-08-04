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Усыновление без долгого ожидания: суды будут рассматривать дела до 30 дней, а подготовительное заседание отменят

13:15, 4 августа 2026
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Новый закон вводит четкие сроки для судов, обновляет правила работы органов опеки и должен сделать путь ребенка в новую семью быстрее и проще.
Усыновление без долгого ожидания: суды будут рассматривать дела до 30 дней, а подготовительное заседание отменят
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №2541-IX, который совершенствует процедуры усыновления и развития семейных форм воспитания.

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Закон предусматривает комплексное обновление законодательства в сфере усыновления, опеки и попечительства, а также защиты прав детей. Документ вносит изменения в Семейный, Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы Украины, а также ряд законов, регулирующих деятельность органов опеки и попечительства, служб по делам детей и семейные формы воспитания.

Дела об усыновлении будут рассматриваться быстрее

Одним из ключевых нововведений является сокращение сроков судебного рассмотрения дел об усыновлении. Подготовка дела должна длиться не более пяти дней со дня открытия производства, при этом подготовительное заседание больше проводиться не будет. Само дело суд обязан рассмотреть в разумный срок, но не позднее чем через 30 дней после открытия производства. Кроме того, апелляционную жалобу на решение об усыновлении можно будет подать в течение десяти дней.

Усиливается защита прав детей

Законом установлено обязательное участие прокурора при рассмотрении дел об усыновлении, лишении родительских прав и отобрании ребенка. Это должно обеспечить дополнительные гарантии защиты прав и законных интересов детей во время судебного разбирательства.

Совершенствуется система усыновления и семейного воспитания

Документ уточняет порядок ведения местного, регионального и централизованного учета детей, которые могут быть усыновлены, а также кандидатов в усыновители. Вместе с тем закон подтверждает запрет посреднической и коммерческой деятельности в сфере усыновления, передачи детей под опеку или попечительство, а также их устройства в приемные семьи и детские дома семейного типа.

Четко разграничены полномочия служб по делам детей

Законом определены и разграничены полномочия Государственной службы Украины по делам детей, служб по делам детей разных уровней и других органов, ответственных за защиту прав детей. В частности, они будут обеспечивать реализацию государственной политики в сфере усыновления, вести соответствующие учеты, координировать деятельность в этой сфере, контролировать соблюдение законодательства и осуществлять надзор за условиями проживания и воспитания детей, которые были усыновлены или устроены в семейные формы воспитания.

Совершенствуется деятельность приемных семей

Отдельный блок изменений касается приемных семей и детских домов семейного типа. Закон детализирует порядок их создания, заключения договоров с приемными родителями и родителями-воспитателями, а также механизмы контроля за исполнением таких договоров. Кроме того, в законодательстве закрепляется понятие семейных форм воспитания, к которым относятся приемная семья, детский дом семейного типа, опека и попечительство.

Расширены полномочия органов местного самоуправления

Документ определяет исполнительные комитеты городских, поселковых и сельских советов органами опеки и попечительства и детально определяет их полномочия по защите прав детей. В частности, они будут отвечать за семейное устройство детей, осуществлять защиту их жилищных и имущественных прав, представлять интересы детей в суде, а также контролировать условия проживания детей, находящихся под опекой, в приемных семьях или детских домах семейного типа.

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