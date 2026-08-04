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В детских лагерях и внешкольном образовании введут новые языковые требования: комитет Рады поддержал законопроект

15:49, 4 августа 2026
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Запретят также публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию произведений, фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, содержащих русский язык.
В детских лагерях и внешкольном образовании введут новые языковые требования: комитет Рады поддержал законопроект
Фото: vbsr.gov.ua
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект № 15412 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения функционирования украинского языка как государственного».

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Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что законопроект станет важным шагом к совершенствованию механизмов реализации Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который уже семь лет является одним из ключевых инструментов утверждения украинского языка во всех сферах общественной жизни.

Законопроект направлен на усиление защиты украинского языка, повышение эффективности государственного контроля и ответственности за нарушение языкового законодательства.

Законопроектом предусмотрены следующие изменения:

  • расширяется круг лиц, на которых распространяется требование владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей (на народных депутатов Украины, руководителей государственных научных учреждений и государственных учреждений культуры, частных исполнителей, арбитражных управляющих и аудиторов);
  • защита права использовать украинский язык на работе распространяется также на этап приема на работу;
  • Закон дополняется новой статьей 34-1 «Государственный язык в сфере оздоровления и отдыха детей»;
  • уточняется процедура рассмотрения жалоб и осуществления мер государственного контроля Уполномоченным по защите государственного языка.

Также законопроект предусматривает изменения в другие законы. В частности, в соответствии с предложенными изменениями в:

Закон Украины «О внешкольном образовании» — в учебном процессе учреждений внешкольного образования не допускается использование государственного языка страны-агрессора.

Закон «О культуре» — запрещается публичное исполнение, публичный показ, публичная демонстрация произведений, исполняемых на государственном языке государства-агрессора, а также фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, содержащих их зафиксированное исполнение.

Закон «Об оздоровлении и отдыхе детей» — предусматривается, что работники детского учреждения оздоровления и отдыха обеспечивают создание для детей украиноязычной среды и соблюдение требований языкового законодательства.

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