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Льготное налогообложение домохозяйств: введет ли законопроект новые налоги

19:27, 4 августа 2026
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Законопроект должен законодательно урегулировать статус домохозяйства как отдельного субъекта экономических отношений.
Льготное налогообложение домохозяйств: введет ли законопроект новые налоги
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона № 15449 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения добровольного режима льготного налогообложения доходов домохозяйств. Документ предлагает полностью изменить подход, а именно перейти к домохозяйству как базовой социально-экономической единице налогообложения по аналогии с системами Франции, Германии и США.

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В Верховной Раде заявили, что законопроект о введении добровольного режима льготного налогообложения доходов домохозяйств не предусматривает введения нового налогообложения. Его основной целью является законодательное урегулирование статуса домохозяйства как отдельного субъекта экономических отношений, который сегодня отсутствует в украинском законодательстве, хотя такая модель уже давно функционирует в большинстве стран.

Учет состава семьи при налогообложении

Отмечается, что каждое домохозяйство несет расходы на содержание детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью, безработных членов семьи и других иждивенцев. Именно поэтому законопроектом предлагается учитывать состав семьи при налогообложении и ввести необлагаемую часть дохода, которая, по оценкам авторов законодательной инициативы, должна составлять около 12 тысяч гривен на каждого члена домохозяйства.

В парламенте подчеркнули, что для наемных работников законопроект предусматривает механизм возврата части уплаченного налога на доходы физических лиц в зависимости от количества иждивенцев в семье. Такая практика широко применяется в европейских государствах и направлена на снижение налоговой нагрузки на семьи.

Отдельным направлением законопроекта является предоставление возможности осуществлять отдельные виды экономической деятельности без государственной регистрации физического лица — предпринимателя. Как пояснили в Комитете по вопросам социальной политики, это позволит гражданам легально получать доход от продажи продукции собственного хозяйства, изделий ручной работы или других результатов своей деятельности без необходимости проходить сложные бюрократические процедуры, выбирать виды экономической деятельности и уплачивать минимальный единый социальный взнос.

В то же время домохозяйства, которые будут осуществлять такую деятельность, будут декларировать полученные доходы. При этом необлагаемый минимум будет применяться к каждому члену домохозяйства, а налогообложению по льготной ставке 5 процентов будет подлежать только сумма дохода, превышающая установленный законопроектом необлагаемый уровень.

Продажа продукции без обязательной регистрации ФЛП

В Верховной Раде добавляют, что законопроект направлен на возврат части уплаченных налогов наемным работникам с семьями, легализацию экономической деятельности домохозяйств без обязательной регистрации ФЛП, уменьшение налоговой нагрузки на семьи с детьми и другими иждивенцами, учет расходов на содержание членов семьи, а также создание более справедливой и социально ориентированной модели налогообложения доходов домохозяйств.

Законодательная инициатива создает условия для развития так называемой «шаговой экономики», когда граждане могут реализовывать продукцию собственного производства, предоставлять бытовые услуги или осуществлять другую мелкую экономическую деятельность без чрезмерной административной нагрузки. При этом в пределах гарантированного необлагаемого минимума такие доходы не будут подлежать налогообложению, а также не потребуют обязательной уплаты минимального единого социального взноса.

Что даст новая модель

В Верховной Раде подчеркивают, что это создает возможность для граждан попробовать собственные предпринимательские инициативы, получить первый доход и постепенно развивать собственное дело без риска чрезмерной финансовой нагрузки на начальном этапе деятельности. Такая модель будет способствовать развитию финансовой грамотности населения, поскольку предприниматель самостоятельно принимает решения относительно накоплений, инвестирования и планирования собственных доходов и расходов.

Кроме того, законопроект не предусматривает обязательной уплаты единого социального взноса для домохозяйств, поскольку такое участие должно быть добровольным, а граждане уже сегодня могут добровольно формировать и/или докупать страховой стаж путем уплаты соответствующих взносов.

В Комитете по вопросам социальной политики добавляют, что предложенный законопроект направлен прежде всего на создание условий для легальной экономической активности домохозяйств, развитие предпринимательской инициативы и предоставление гражданам права самостоятельно выбирать модель участия в системе социального страхования, исходя из особенностей ведения собственной деятельности.

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Верховная Рада Украины законопроект налоговая налоги

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