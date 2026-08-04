Журналистов допустят к заседаниям комитетов Верховной Рады и ВСК

Журналистов будут допускать к заседаниям комитетов парламента и временных следственных комиссий по одноразовым пропускам.

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В Верховной Раде сообщили, что отныне представители СМИ могут посещать заседания комитетов парламента и временных следственных комиссий по одноразовым пропускам.

Соответствующие изменения в Распоряжение от 8 мая 2024 года № 431 внес Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Они уже вступили в силу.

Обновленный документ вносит изменения в организацию работы представителей СМИ при Парламенте. Теперь они могут присутствовать на заседаниях комитетов Верховной Рады и временных следственных комиссий. Для этого необходимо иметь аккредитацию при Верховной Раде Украины IX созыва и оформить одноразовый пропуск.

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