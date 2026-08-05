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Отсрочку для патронатных воспитателей могут прописать с неравными условиями и через постановления Кабмина

10:53, 5 августа 2026
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В Верховной Раде увидели риски в законопроекте о защите детей.
Отсрочку для патронатных воспитателей могут прописать с неравными условиями и через постановления Кабмина
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В Верховной Раде рассматривают законопроект 15438, который должен усовершенствовать систему защиты детей и обеспечения их права на семейное воспитание. Документ предусматривает, в частности, изменения в деятельности органов в сфере защиты детей, семейных форм воспитания, усыновления и социальных выплат.

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Вместе с тем Главное научно-экспертное управление Верховной Рады обратило внимание на ряд замечаний к предложенным изменениям, в частности относительно введения самостоятельного основания для отсрочки от призыва во время мобилизации для патронатных воспитателей и их помощников.

Отсрочка для патронатных воспитателей

Отдельным положением законопроекта предлагается в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» установить самостоятельное основание, согласно которому патронатные воспитатели и их помощники из числа членов семьи не будут подлежать призыву во время мобилизации.

Такая гарантия будет действовать в период «предоставления ими услуги патроната над ребенком и получения в соответствии с законодательством денежного обеспечения, в том числе за готовность к устройству ребенка под патронат, а также в период использования накопленных оплачиваемых дней за предоставление услуги патроната над ребенком».

В настоящее время закон предусматривает отсрочку для патронатных воспитателей, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Эксперты ВР указали на возможное неравенство

Главное научно-экспертное управление парламента обратило внимание, что законопроект предлагает распространить отсрочку только на помощников патронатных воспитателей из числа членов семьи.

Вместе с тем действующий порядок предусматривает, что помощником патронатного воспитателя может быть не только член семьи, но и другое совершеннолетнее лицо, прошедшее соответствующее обучение и помогающее ухаживать за ребенком.

По мнению экспертов, это создает риски несоответствия положениям ст. 24 Конституции Украины, согласно которой граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.

Вопрос определения сроков отсрочки

Также в ГНЭУ отметили, что законопроект связывает право на отсрочку с получением патронатным воспитателем и его помощником денежного обеспечения.

Однако согласно п. 1 и абз. 4 п. 27 Порядка выплаты социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя и оплаты услуги патроната над ребенком, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 20.08.2021 № 893, понятием «денежное обеспечение» охватывается оплата услуги патроната над ребенком, которая включает оплату труда патронатного воспитателя и его помощника.

Вместе с тем в отношении патронатных воспитателей из числа ФЛП в законодательстве используется иное понятие — «оплата за предоставление услуги патроната над ребенком». Поэтому эта категория лиц формально не будет охватываться действием п. 8 ч. 1 ст. 23 данного Закона (в редакции проекта), что фактически создает неравенство в правовом регулировании.

Замечания относительно отсрочки от мобилизации для патронатных воспитателей

В настоящее время закон предусматривает, что военнообязанные патронатные воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Законопроект предлагает расширить эту гарантию — распространить право на отсрочку также на помощников патронатных воспитателей из числа членов их семей. Кроме того, предлагается сохранять такую отсрочку не только во время фактического пребывания ребенка в семье патронатного воспитателя, но и в период готовности к принятию ребенка под патронат.

Вместе с тем в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады обратили внимание на проблему с определением сроков действия такой гарантии.

Законодательство предусматривает, что ребенок может находиться в семье патронатного воспитателя не более шести месяцев. Вместе с тем такая оплата может охватывать и период готовности к устройству ребенка под патронат, когда в семье патронатного воспитателя ребенок не находится, — после выбытия одного ребенка и перед устройством следующего. За этот период средства назначаются и выплачиваются за срок, который в совокупности не может превышать 30 календарных дней в течение 12 месяцев.

По мнению экспертов, фактически сроки, в течение которых будет действовать новое основание для отсрочки, определяются не законом, а постановлениями Кабинета Министров.

Это создает риск того, что правительство своими решениями сможет самостоятельно расширять или сужать круг лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, без внесения соответствующих изменений Верховной Радой.

В ГНЭУ отметили, что эти вопросы должны регулироваться исключительно законами Украины. Поэтому соответствующие обстоятельства целесообразно закрепить непосредственно на законодательном уровне, в частности в Семейном кодексе Украины.

Также это касается и отдельных понятий, в частности «помощник патронатного воспитателя», «денежное обеспечение», «накопленные оплачиваемые дни», а также условий и оснований соответствующих выплат. Они определяются не законом, а постановлениями Кабинета Министров.

Изменения относительно уже мобилизованных лиц

Кроме того, в заключении отмечено, что законопроект не содержит изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно лиц, которые уже проходят военную службу и могут приобрести статус патронатного воспитателя.

Эксперты подчеркнули, что положения ст. 23 Закона (в редакции проекта) сами по себе не являются основанием для увольнения с военной службы. Перечень таких оснований установлен в ч. 12 ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которая как в особый период (кроме периода военного положения), так и во время военного положения сохраняет прежнюю формулировку и касается только «патронатных воспитателей, на содержании которых находится ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет».

Замечания к структуре нормы об отсрочке от мобилизации

Также Главное научно-экспертное управление Верховной Рады обратило внимание на предложенные изменения в статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Из-за добавления новых категорий лиц положения пункта 8 части 1 статьи 23 фактически превращаются в одно большое предложение объемом 90 слов, которое одновременно регулирует права различных категорий лиц с разными условиями получения отсрочки.

По мнению экспертов, с точки зрения законодательной техники целесообразно разделить эту норму на два отдельных пункта:
в первом — установить соответствующие нормы относительно усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей и родителей-воспитателей, а во втором — относительно субъектов патроната над ребенком.

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Верховная Рада Украины законопроект дети

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