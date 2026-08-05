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Ювенальные прокуроры могут получить законодательный статус, поскольку сейчас его определяет только приказ Генпрокурора

11:29, 5 августа 2026
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В Верховной Раде указали на необходимость четких правил.
Ювенальные прокуроры могут получить законодательный статус, поскольку сейчас его определяет только приказ Генпрокурора
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Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект 15438 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию механизмов защиты детей и обеспечения их права на семейное воспитание».

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По результатам анализа документа Главное научно-экспертное управление Верховной Рады поддержало предложение закрепить в Законе Украины «О прокуратуре» участие специализированных (ювенальных) прокуроров в делах, касающихся защиты прав детей, однако обратило внимание на необходимость более четкого законодательного урегулирования.

Документом предлагается установить, что полномочия прокурора при осуществлении функций прокуратуры в уголовных производствах с участием несовершеннолетних и по другим вопросам, связанным с соблюдением прав ребенка, будут осуществлять специализированные (ювенальные) прокуроры.

В ГНЭУ отметили, что привлечение прокуроров с соответствующей квалификацией для работы с детьми может способствовать более эффективной защите их прав.

Вместе с тем парламентские эксперты обратили внимание, что действующий Закон «О прокуратуре» не содержит положений об обязательном наличии в органах прокуратуры специалистов по работе с детьми и не определяет понятие «ювенальный прокурор».

По мнению ГНЭУ, одно лишь дополнение закона упоминанием о специализированных (ювенальных) прокурорах не обеспечивает надлежащей определенности их правового статуса и организационных основ функционирования.

В настоящее время единственным нормативным основанием функционирования ювенальных прокуроров является приказ Генерального прокурора от 4 ноября 2020 года № 509 «Об особенностях выполнения функций прокуратуры по вопросам защиты интересов детей и противодействия насилию».

В связи с этим ГНЭУ рекомендует предусмотреть непосредственно в законе обязательное наличие должностей специализированных (ювенальных) прокуроров в системе органов прокуратуры.

Также предлагается предоставить Генеральному прокурору полномочия определять требования к таким прокурорам, порядок их специализации и организации работы.

Напомним, что законопроект 15438, разработанный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины, является одним из ключевых этапов реализации Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении на 2024–2028 годы. Он предусматривает комплексное обновление системы защиты детей, усиление поддержки семейных форм воспитания и внедрение новых механизмов реагирования на угрозы жизни и здоровью детей.

Законопроект вносит изменения в 18 законодательных актов, среди которых Семейный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, законы об охране детства, об органах и службах по делам детей, о государственной помощи семьям с детьми.

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Верховная Рада Украины законопроект дети

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