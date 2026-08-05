ГНЭУ нашло пробелы в законопроекте правительства о выплате пенсий детям-сиротам

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады считает целесообразным внести изменения в законопроект о защите детей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады обратило внимание на необходимость доработки положений законопроекта №15438 относительно выплаты пенсий детям, в частности детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию механизмов защиты детей и обеспечения их права на семейное воспитание» предусматривает ряд изменений в сфере защиты детей, в частности в части социального обеспечения.

Одна из предложенных норм предусматривает дополнение статьи 18 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» положением, согласно которому назначенные ребенку или ребенку с инвалидностью пенсия в связи с потерей кормильца и алименты должны выплачиваться в полном размере и перечисляться на его личный срочный депозитный счет в государственном банке.

Вместе с тем ГНЭУ обратило внимание, что такая норма не соответствует предмету регулирования данной статьи, поскольку статья 18 Закона «О государственной помощи семьям с детьми» касается размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство.

Эксперты отметили, что вопрос выплаты пенсий лицам, находящимся на полном государственном содержании, уже урегулирован Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В частности, статья 48 этого закона предусматривает, что детям-сиротам за период пребывания на полном государственном содержании пенсия в связи с потерей кормильца выплачивается в полном размере и перечисляется на их личные счета в банке.

Для других детей, находящихся на полном государственном содержании, предусмотрена выплата 50% назначенной пенсии. Остальная часть средств перечисляется на счет учреждения, в котором находится ребенок, и может использоваться только для улучшения условий его проживания.

В ГНЭУ также обратили внимание, что предложенные законопроектом изменения касаются не только детей-сирот, но и детей, лишенных родительской опеки, которые также могут находиться на полном государственном обеспечении, однако порядок выплаты пенсий этим детям законодательством в настоящее время отдельно не выделяется.

В связи с этим Главное научно-экспертное управление считает целесообразным внести соответствующие изменения также в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» для обеспечения системности законодательства.

Напомним, что законопроект 15438, разработанный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины, является одним из ключевых этапов реализации Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении на 2024–2028 годы. Он предусматривает комплексное обновление системы защиты детей, усиление поддержки семейных форм воспитания и внедрение новых механизмов реагирования на угрозы жизни и здоровью детей.

Законопроект вносит изменения в 18 законодательных актов, среди которых Семейный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, законы об охране детства, об органах и службах по делам детей, о государственной помощи семьям с детьми.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, X чтобы быть в курсе самых важных событий.