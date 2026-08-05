  1. Законодательство
  2. / В Украине

ГНЭУ нашло пробелы в законопроекте правительства о выплате пенсий детям-сиротам

12:05, 5 августа 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Главное научно-экспертное управление Верховной Рады считает целесообразным внести изменения в законопроект о защите детей.
ГНЭУ нашло пробелы в законопроекте правительства о выплате пенсий детям-сиротам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады обратило внимание на необходимость доработки положений законопроекта №15438 относительно выплаты пенсий детям, в частности детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию механизмов защиты детей и обеспечения их права на семейное воспитание» предусматривает ряд изменений в сфере защиты детей, в частности в части социального обеспечения.

Одна из предложенных норм предусматривает дополнение статьи 18 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» положением, согласно которому назначенные ребенку или ребенку с инвалидностью пенсия в связи с потерей кормильца и алименты должны выплачиваться в полном размере и перечисляться на его личный срочный депозитный счет в государственном банке.

Вместе с тем ГНЭУ обратило внимание, что такая норма не соответствует предмету регулирования данной статьи, поскольку статья 18 Закона «О государственной помощи семьям с детьми» касается размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство.

Эксперты отметили, что вопрос выплаты пенсий лицам, находящимся на полном государственном содержании, уже урегулирован Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В частности, статья 48 этого закона предусматривает, что детям-сиротам за период пребывания на полном государственном содержании пенсия в связи с потерей кормильца выплачивается в полном размере и перечисляется на их личные счета в банке.

Для других детей, находящихся на полном государственном содержании, предусмотрена выплата 50% назначенной пенсии. Остальная часть средств перечисляется на счет учреждения, в котором находится ребенок, и может использоваться только для улучшения условий его проживания.

В ГНЭУ также обратили внимание, что предложенные законопроектом изменения касаются не только детей-сирот, но и детей, лишенных родительской опеки, которые также могут находиться на полном государственном обеспечении, однако порядок выплаты пенсий этим детям законодательством в настоящее время отдельно не выделяется.

В связи с этим Главное научно-экспертное управление считает целесообразным внести соответствующие изменения также в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» для обеспечения системности законодательства.

Напомним, что законопроект 15438, разработанный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины, является одним из ключевых этапов реализации Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении на 2024–2028 годы. Он предусматривает комплексное обновление системы защиты детей, усиление поддержки семейных форм воспитания и внедрение новых механизмов реагирования на угрозы жизни и здоровью детей.

Законопроект вносит изменения в 18 законодательных актов, среди которых Семейный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, законы об охране детства, об органах и службах по делам детей, о государственной помощи семьям с детьми.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, X чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины закон дети Кабинет Министров Украины пенсия пенсия в Украине денежная помощь

Популярные новости

Женщина просила приостановить выплаты матери военнослужащего, пропавшего без вести, заявив, что он — отец ее ребенка: что решил суд

Женщина просила приостановить выплаты матери военнослужащего, пропавшего без вести, заявив, что он — отец ее ребенка: что решил суд

09:06, 4 августа 2026
Мужчину с тяжелым врожденным заболеванием за один день признали годным к службе: суд отменил мобилизацию

Мужчину с тяжелым врожденным заболеванием за один день признали годным к службе: суд отменил мобилизацию

14:09, 4 августа 2026
Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

Вдове военнослужащего, которого застрелил командир, отказали в оформлении документов для получения помощи: почему это незаконно

10:47, 3 августа 2026
Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

Бывшие супруги не смогли поделить трехэтажный магазин: инвалидность одного из совладельцев стала решающей

14:41, 3 августа 2026
Минздрав обновил правила работы стационаров: что изменится для врачей и пациентов

Минздрав обновил правила работы стационаров: что изменится для врачей и пациентов

10:00, 4 августа 2026
Муж умер, но заем остался: как фраза «по его усмотрению» стоила жене $1,1 млн: позиция ВС

Муж умер, но заем остался: как фраза «по его усмотрению» стоила жене $1,1 млн: позиция ВС

07:30, 4 августа 2026

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Судье Сергею Чехову из Киевской области объявили выговор за недостоверные сведения в декларациях

Вторая ДП ВСП привлекла к дисциплинарной ответственности судью Барышевского районного суда Киевской области (командированного из Меловского районного суда Луганской области) Сергея Чехова.

Штрафовать будут без предупреждения: Комитет поддержал штрафы до 170 тысяч за российскую музыку, но еще не знает, как будут определять размер штрафа

Комитет поддержал внедрение штрафов до 170 тысяч гривен штрафа за российскую музыку без предупреждения и без четких критериев определения санкции.

ВСП решил уволить судью Зборовского райсуда Валентину Черную из-за систематических нарушений при рассмотрении дел

Вторая ДП ВСП применила к Валентине Черной дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности судьи.

Верховный Суд оправдал водителя, сбившего патрульного: ДТП без прямого умысла нельзя считать посягательством на сотрудника полиции

Верховный Суд разъяснил, когда ДТП с полицейским не подпадает под ответственность за умышленное причинение телесных повреждений правоохранителю.

Живете за границей, но у вас есть украинский паспорт: может ли ГНС взыскать процент с дохода

Налоговая служба пояснила, что если гражданин является налоговым нерезидентом Украины и получает доходы только за границей, обязанности подавать декларацию в родной стране не возникает.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]