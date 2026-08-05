Комитет Рады поддержал законопроект об упрощении процедур выпуска ценных бумаг
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №15336 об упрощении процедур выпуска ценных бумаг.
Действующий закон предусматривает 13 этапов, многочисленные согласования, подачу документов регулятору, регистрацию отчета о результатах эмиссии, оформление временных и постоянных свидетельств.
Законопроект предлагает более логичный и современный подход. Для непубличных выпусков акций регистрацию будет осуществлять Центральный депозитарий. Срок рассмотрения документов составит до 7 рабочих дней, а стоимость услуги не будет превышать размер государственной пошлины.
Также документ вводит принцип «единого окна»: документы для государственной регистрации общества и изменений в уставный капитал можно будет подавать в электронной форме через депозитарий.
Цель законопроекта — сократить бюрократические процедуры и устранить формальности, утратившие практический смысл.
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