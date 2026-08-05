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Условия восстановления родительских прав нуждаются в уточнении: в Раде нашли слабые места в правительственном законопроекте

15:41, 5 августа 2026
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Из-за нечетких критериев суды могут по-разному решать вопрос о восстановлении родительских прав.
Условия восстановления родительских прав нуждаются в уточнении: в Раде нашли слабые места в правительственном законопроекте
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Комплексный законопроект №15438, который должен обновить механизмы защиты детей и обеспечения их права на семейное воспитание, нуждается в доработке в части правил восстановления родительских прав. К такому выводу пришло Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады.

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Эксперты обратили внимание, что отдельные положения законопроекта сформулированы недостаточно четко, из-за чего при их применении могут возникнуть неоднозначности относительно того, по каким именно критериям суд должен решать вопрос о восстановлении родительских прав лица, которое было их лишено.

ГНЭУ: непонятно, каким образом суд должен применять предложенные критерии

В заключении Главного научно-экспертного управления отмечается, что предложенная новая редакция части 4 статьи 169 Семейного кодекса Украины нуждается в доработке.

В частности, эксперты обратили внимание на формулировку, согласно которой суд при решении вопроса о восстановлении родительских прав должен учитывать определенные обстоятельства «в частности в случаях, когда».

По мнению ГНЭУ, такая конструкция не позволяет четко определить, должны ли перечисленные условия применяться судом кумулятивно, то есть одновременно в своей совокупности, либо альтернативно — в зависимости от конкретного основания лишения родительских прав. Именно это, как отмечается в заключении, создает условия для неоднозначного толкования соответствующей нормы при ее применении судами.

Эксперты предлагают уточнить терминологию

Еще одно замечание касается использования в тексте законопроекта слов «родители» и «у родителей» во множественном числе.

В ГНЭУ подчеркивают, что согласно действующей редакции статьи 169 Семейного кодекса иск о восстановлении родительских прав подает конкретное лицо, которое было лишено таких прав, — отец или мать.

В то же время другой из родителей может вообще не быть лишен родительских прав либо быть лишен их по другим основаниям. Поэтому использование множественного числа в предложенной редакции статьи эксперты считают юридически некорректным.

ГНЭУ предлагает учитывать не только непосредственную угрозу ребенку

Законопроект предусматривает, что при решении вопроса о восстановлении родительских прав учитывается отсутствие непосредственной опасности для ребенка, связанной с наличием у родителей психических расстройств.

Однако в ГНЭУ обратили внимание, что понятие «непосредственная угроза» в Семейном кодексе уже используется как основание для немедленного отобрания ребенка. Вместе с тем при решении вопроса о восстановлении родительских прав, по мнению экспертов, целесообразнее было бы учитывать отсутствие не только непосредственной, но и скрытой либо потенциальной угрозы жизни, здоровью и гармоничному развитию ребенка. Аналогичное замечание, как отмечается в заключении, касается и других положений законопроекта.

Критерии положительных результатов лечения не определены

Также эксперты обратили внимание на положения законопроекта, согласно которым суд должен учитывать:

  • имеющиеся положительные результаты лечения расстройств психики и поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ и алкоголя;
  • имеющиеся положительные результаты прохождения родителями коррекционной программы.

В заключении отмечается, что законопроект не устанавливает критериев, по которым результаты лечения либо прохождения коррекционной программы могут признаваться положительными. По мнению ГНЭУ, это также создает возможности для неоднозначного толкования соответствующих положений.

Что рекомендует ГНЭУ

Из заключения Главного научно-экспертного управления следует, что положения законопроекта о восстановлении родительских прав, по мнению экспертов, нуждаются в доработке для устранения юридической неопределенности. В частности, в заключении обращается внимание на необходимость более четкого формулирования условий, которые должен учитывать суд, уточнения терминологии и определения критериев оценки результатов лечения и прохождения коррекционных программ.

Напомним, законопроект №15438 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов защиты детей и обеспечения их права на семейное воспитание» разработан Министерством социальной политики, семьи и единства Украины и предусматривает комплексное обновление системы защиты детей, поддержку семейных форм воспитания и внесение изменений в 18 законодательных актов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады также обратило внимание на необходимость доработки положений этого законопроекта относительно выплаты пенсий детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. В частности, эксперты отметили, что предложенные изменения не в полной мере согласуются с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и рекомендовали внести соответствующие изменения и в этот закон для обеспечения системности законодательства.

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