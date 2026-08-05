Прожиточный минимум могут заменить новой «базовой величиной» для части соцвыплат: что не так с законопроектом

ГНЭУ считает, что новая «базовая величина» для расчета отдельных пособий не имеет четкого механизма определения и создает риски для системы социальных выплат.

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В Украине предлагают изменить подход к расчету отдельных государственных социальных выплат семьям с детьми. Правительственный законопроект предусматривает введение нового социального стандарта — «базовой величины», которая должна стать основным показателем для определения размера ряда государственных пособий.

В то же время Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады в своем заключении обратило внимание, что такая законодательная инициатива не содержит надлежащего обоснования изменения подходов к расчету выплат, может создать риски несоответствия конституционным социальным гарантиям и требует существенной доработки.

Речь идет о правительственном законопроекте №15438 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов защиты детей и обеспечения их права на семейное воспитание», который комплексно реформирует сферу защиты прав детей.

Одной из его новел является введение в качестве социального стандарта базовой величины для расчета государственной помощи семьям с детьми и государственной социальной помощи детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также лицам из их числа.

Законопроект предлагает ввести новую «базовую величину»

Проектом предлагается внести изменения в Законы Украины «О государственной помощи семьям с детьми» и «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки».

Документом предлагается, чтобы для расчета государственной помощи семьям с детьми, а также государственной социальной помощи детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа основным показателем стала «базовая величина».

В законопроекте она определяется как: «величина, применяемая для расчета размера базовой социальной помощи и государственных пособий, определенных настоящим Законом, начиная с 2027 года, и устанавливаемая законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год по представлению Кабинета Министров Украины».

Таким образом, законопроектом предлагается, чтобы начиная с 2027 года для расчета указанных государственных пособий применялась базовая величина, которая ежегодно будет определяться законом о Государственном бюджете Украины по представлению Кабинета Министров Украины.

ГНЭУ: изменение подходов к расчету выплат не обосновано

В заключении подчеркивается, что пояснительная записка к законопроекту не содержит обоснования изменения подходов к расчету государственной помощи детям.

«Прежде всего отметим, что в приложенной к проекту пояснительной записке изменение подходов к исчислению государственной помощи детям никоим образом не обосновывается», — отмечает Главное научно-экспертное управление.

При этом эксперты подчеркивают, что при рассмотрении законодательного предложения целесообразно исходить из конституционных гарантий, согласно которым пенсии, другие виды социальных выплат и пособий, являющиеся основным источником существования, должны обеспечивать уровень жизни не ниже прожиточного минимума, установленного законом.

Почему ГНЭУ напомнило о прожиточном минимуме

В заключении отмечается, что в соответствии с Законом Украины «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях» базовым государственным социальным стандартом определен именно прожиточный минимум, на основе которого устанавливаются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового обслуживания, социальной защиты, культуры, здравоохранения и образования.

Кроме того, основные государственные социальные гарантии, являющиеся основным источником существования, не могут быть ниже прожиточного минимума, установленного законом.

Также ГНЭУ обращает внимание на положения Закона Украины «О прожиточном минимуме», согласно которым этот показатель применяется для:

общей оценки уровня жизни населения;

реализации социальной политики и разработки государственных социальных программ;

установления размеров минимальной заработной платы и минимальной пенсии по возрасту;

определения размеров социальной помощи, помощи семьям с детьми, пособия по безработице, стипендий и других социальных выплат;

определения права на назначение социальной помощи;

определения государственных социальных гарантий и стандартов;

формирования Государственного бюджета Украины и местных бюджетов.

Какие риски видит Главное научно-экспертное управление

Предлагаемое законопроектом введение показателей «базовая социальная помощь», «базовая величина» и «базовая ежемесячная выплата» не сопровождается четким порядком их определения.

По мнению ГНЭУ, это не позволяет рассчитать конкретный размер государственной помощи, а также нарушает общую систему социальных выплат на основе прожиточного минимума, создает риски усиления несоответствия между установленными Конституцией Украины социальными гарантиями и реальными механизмами их обеспечения, что может негативно сказаться на практике правоприменения.

В заключении по этому поводу отмечается:

«Введение же показателей "базовая социальная помощь", "базовая величина", "базовая ежемесячная выплата", которые не имеют четкого порядка определения, не позволяет рассчитать конкретный размер государственной помощи, а также нарушает общую систему социальных выплат на основе прожиточного минимума, создает риски усиления несоответствия между установленными Основным Законом Украины социальными гарантиями и реальными механизмами их обеспечения, что может негативно сказаться на практике правоприменения».

Таким образом, Главное научно-экспертное управление обратило внимание, что предлагаемое законопроектом введение «базовой величины» как основного показателя для расчета отдельных государственных пособий требует дополнительного обоснования и должно оцениваться с учетом конституционных гарантий в сфере социальной защиты.

Напомним, законопроект №15438 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов защиты детей и обеспечения их права на семейное воспитание» разработан Министерством социальной политики, семьи и единства Украины и предусматривает комплексное обновление системы защиты детей, поддержку семейных форм воспитания и внесение изменений в 18 законодательных актов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады также обратило внимание на необходимость доработки положений этого законопроекта относительно выплаты пенсий детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. В частности, эксперты отметили, что предложенные изменения не в полной мере согласуются с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и рекомендовали внести соответствующие изменения и в этот закон для обеспечения системности законодательства.

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