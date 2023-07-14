Зеленский, Резников, Залужный: искусственный интеллект показал, как видит известных украинцев, фото

Искусственный интеллект создал в мультипликационном стиле портреты известных украинских военачальников, политиков и звезд.

Фото: Instagram.com/ukr.ai.nians

Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильмов. Серию фотографий опубликовали на странице Instagram ukr.ai.nians.

В частности, Президента Владимира Зеленского ИИ изобразил в камуфляжной футболке ВСУ с нашивкой в виде национального герба. Министра обороны Алексея Резникова – нет таким серьезным, как в жизни.

Кирилл Буданов появился за рабочим столом, будто дает комментарий медиа, а Валерий Залужный показался очень дружелюбным.

Кроме того, представлены портреты заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, командира Азова Дениса Прокопенко, певицы Alyona Alyona, солиста группы Kalush Олега Псюка, композитора Степана Гиги, Кобзаря Тараса Шевченко, лидера украинских националистов Степана Бандеры и мэра Киева Виталия Кличко.

Фото: Instagram.com/ukr.ai.nians

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