Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада примет изменения в ГПК, которыми вводится новый стандарт доказывания

В гражданский процесс введут стандарт доказывания «большей вероятности».

Описательная часть акта налоговой проверки должна быть сформулирована так, чтобы налогоплательщик мог понять, в чем, по мнению налогового органа, состоит состав нарушения, - Верховный Суд

Хотя акт налоговой проверки не является самостоятельным предметом судебного обжалования, он является одним из доказательств по делу о признании противоправным решения контролирующего органа, - позиция КАС ВС.

Глава НАПК Александр Новиков заявил, что для приглашения в НАТО Украина должна возобновить электронное декларирование и провести судебную реформу

Очевидно, главе НАПК известно больше, чем Генсеку НАТО и украинским чиновникам.

Судья пожаловался на детективов НАБУ, которые разгромили его кабинет, забрали телефон и личные деньги

В Приморском райсуде Одессы считают, что в НАБУ изобрели новый способ давления на судей.

ЕСПЧ признал нарушение Конвенции по делу экс-главы КСУ времен Януковича Анатолия Головина

Европейский суд принял решение по делу Анатолия Головина, который был председателем Конституционного Суда Украины в 2010-2013 годах и был уволен за нарушение присяги.

  1. Общество

Зеленский, Резников, Залужный: искусственный интеллект показал, как видит известных украинцев, фото

22:55, 14 июля 2023
Искусственный интеллект создал в мультипликационном стиле портреты известных украинских военачальников, политиков и звезд.
Зеленский, Резников, Залужный: искусственный интеллект показал, как видит известных украинцев, фото
Фото: Instagram.com/ukr.ai.nians
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Нейросеть воспроизвела известных украинцев в виде персонажей мультфильмов. Серию фотографий опубликовали на странице Instagram ukr.ai.nians.

В частности, Президента Владимира Зеленского ИИ изобразил в камуфляжной футболке ВСУ с нашивкой в виде национального герба. Министра обороны Алексея Резникова – нет таким серьезным, как в жизни.

Кирилл Буданов появился за рабочим столом, будто дает комментарий медиа, а Валерий Залужный показался очень дружелюбным.

Кроме того, представлены портреты заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, командира Азова Дениса Прокопенко, певицы Alyona Alyona, солиста группы Kalush Олега Псюка, композитора Степана Гиги, Кобзаря Тараса Шевченко, лидера украинских националистов Степана Бандеры и мэра Киева Виталия Кличко.

Фото: Instagram.com/ukr.ai.nians

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду